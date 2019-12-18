上海復旦章程刪了思想自由 學生唱校歌抗議

上海復旦大學學生18日在校內餐廳高唱校歌，抗議學校章程內的“學術獨立，思想自由”遭到刪改。復旦內部對此立場不一，有學生認為，“本來就是共產黨領導的，復旦學生難道以為自己讀的是民國的復旦嗎？”但許多網友今天在中國網絡社群微博、微信轉發復旦大學的校歌，表達無言的抗議，有人強調，不會忘記校歌那8個字。

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據中央社今天報道，復旦大學章程刪除思想自由，學生唱校歌抗議要求學術獨立。影片顯示，因為不滿學校章程內的“學術獨立，思想自由”遭到刪改，多名上海復旦大學學生今天在校內餐廳高唱校歌抗議。復大歷史悠久的校歌，其中一句歌詞就是“學術獨立思想自由”。

該報道說，據推特（Twitter）流出的兩段影片顯示，多名復旦大學學生在學校人文學院食堂（餐廳）內站立合唱校歌，過程中有一名校內保安員試圖勸阻未果；餐廳內幾乎所有人都站立起來，氣氛激昂。

上述影片已在推特引發熱傳，多名網友表示這樣的場景很熟悉，就如同香港“反送中”學生在商場內合唱進行和理非形式的抗議。許多網友讚揚這些復旦大學學生的勇氣，並稱“光複復旦，時代革命”、“願榮光歸復旦”。

中央社說，但也有網友發文質疑，復旦也要出“暴徒”了嗎？並批評這些學生“矯情”，“本來就是共產黨領導的，復旦學生難道以為自己讀的是民國的復旦嗎？”

中國教育部昨天在官網公布核准多所大學修改章程，內容加入“學校堅持中國共產黨的領導”及辦學是為黨治國理政服務。其中，復旦大學刪改“學術獨立和思想自由”，“思想自由”甚至被消失，已引發復旦人強烈不滿。

許多網友今天在中國網絡社群微博、微信轉發復旦大學的校歌，表達無言的抗議，有人強調，不會忘記校歌那8個字。

報道說，至截稿顯示，中國網管當局已緊急啟動維穩，把這些貼文刪除。

復旦大學校歌創作於1925年，由劉大白作詞，豐子愷譜曲。復旦大學一度於1988年推出新校歌，但不為師生認同。2004年11月，復旦大學百年校慶之際，在師生強烈呼籲下，校方恢復老校歌。

報道介紹復旦校歌歌詞如下：“復旦復旦旦復旦，巍巍學府文章煥，學術獨立思想自由，政羅教網無羈絆，無羈絆前程遠，向前，向前，向前進展。復旦復旦旦復旦，日月光華同燦爛。復旦復旦旦復旦，師生一德精神貫，鞏固學校維護國家，先憂後樂交相勉，交相勉前程遠，向前，向前，向前進展。復旦復旦旦復旦，日月光華同燦爛。復旦復旦旦復旦，滬濱屹立東南冠，作育國士恢廓學風，震歐鑠美聲名滿，聲名滿前程遠，向前，向前，向前進展。復旦復旦旦復旦，日月光華同燦爛。”