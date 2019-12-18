嚴加防範 習近平赴澳門如入敵國

習近平去澳門主持該城回歸中國20周年大典，對澳門厚愛有加，在機場就發表簡短講話，稱讚澳門回歸以來取得的成就“令人自豪”，連“祖國人民、中央政府都感自豪”，還說澳門的經驗和特色“值得總結”，澳門香港隔江相望，習近平對澳門的評價遠高於香港。

廣告 繼續瀏覽後續

可以理解，香港爆發過反對23條立法，澳門十年前此法就已輕易通過；香港爆發旨在要求“真普選”的“雨傘運動”，澳門幾乎沒發生類似的反響；香港六月份爆發反送中，至今半年有餘，讓習近平顏面丟盡。澳門則言聽計從，幾乎沒有發生過針對北京的抗議運動。所以，習近平準備在澳門停留三天，這就是對澳門忠誠和穩定的獎賞，據說，中央還要向澳門送大禮，等等

但觀察家們還是感覺到有一點蹊蹺，習近平踏上澳門，有種踏上“敵國”，如入敵人之境的危險感覺。

根據明報報道，為了迎接習近平訪澳門，澳門全程戒備，安裝1620個“天眼”監控錄影鏡頭，地點包括出入境口岸周邊區域、主要道路、旅遊景點、還有800個“僻靜及存在安全隱患的地方”；為提升警方偵查效率，還引入50部“後台人臉識別技術”，代替忍受翻查監控。還安裝另外50部做車牌識別。

澳門畢竟施行的也是“一國兩制”，現行法律『公共地方錄像監視法律制度』法令不包括人臉識別，大肆安裝鏡頭還是在澳門社會引起爭議，畢竟，最後主要受到監視的人群，還是澳門人民。但是，習主席來了，有什麼辦法!

香港持續抗議，與北京對抗，讓北京當局十分不快，也十分防備，凡是沾着香港邊的，北京都十分小心。為了迎接習近平來訪，中國和澳門當局採取空前保安措施，香港的抗議者禁止進入澳門。香港多家媒體記者包括多家獲得澳門官方發出採訪證的港媒記者到澳門採訪也遭阻攔。據報，香港電台，香港商業電台，Now新聞台，『南華早報』都有記者抵澳門時遭警方截查，拒絕入境。

香港社民聯成員梁國雄等四名成員計畫12月18日乘船赴澳門抗議，但被拒絕登船。自己去不成澳門，梁國雄覺得澳門當局拒絕記者入境的做法太可笑：“澳門還說要做一個國際金融中心，如果記者都不可以去的話……怎樣能夠讓澳門成為一個國際化的城市呢？”

甚至在香港的美國商會領袖在習近平訪問澳門之前也被早早禁止進入澳門，當局沒有提供禁止的理由，但從北京一直指認美國是香港反送中的運動的“黑手”來看，美國商會領袖來澳門被禁，就不難理解。

更有甚者，為了嚴加防範不受歡迎的港人入澳，澳門輪渡運營商通過其網站表示，根據澳門當局指示，將澳門和香港之間的輪渡班次減半，由原先的每15分鐘一班將縮減為30分鐘一班。而且，澳門本來已於12月10日開通的輕軌系統，從習近平踏上澳門土地那一天算起，開始停運三天，這個時間正好是習主席在澳門停留的時間。

為習主席遂心如意，澳門在安全上到處布陣，如此以來，讓習近平不高興的提問可能不會有了，抗議聲更是聽不到了，但讓外界覺得，澳門怎麼突然成了一個充滿敵意的城市。