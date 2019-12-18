學英國 德國將華為取捨糾結往後拖

德國總理默克爾所在保守派政黨及社會民主黨(SPD)執政夥伴已將有關德國5G網絡安全規則的決定推遲到明年。這些規則有可能會對中國的華為設禁，執政聯盟內部對此問題存在嚴重分歧。

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據路透社今天報道說，糾結於用不用華為，德國執政聯盟推遲5G網絡安全規則決定。

頂着來自美國方面對禁用華為的壓力，默克爾政府希望加強對電信設備供應商的技術認證和審查，但並未排除任何特定國家/地區或特定供應商。但社民黨議員周二支持一項內部提案，如果被政府所採納，實際上就等於將華為剔除在外。不過議員們表示，他們的目標仍然是與默克爾所在的德國基督教民主黨(CDU)/基督教社會聯盟(CSU)達成一致立場。

據社民黨議員Jens Zimmermann稱，“我認為我們將在1月找到解決方案，”Jens Zimmermann說，“我們將有一個共同的藍圖，肯定會更為嚴格。” Jens Zimmermann指的是默克爾政府10月敲定的5G移動網絡建設規則。該規則預見了技術和其他標準的評估方式，這在很大程度上被解讀為繼續向華為敞開大門。

路透社說，默克爾領導的保守黨在這個問題上存在分歧。鷹派反對總理的謹慎態度，急於推進社民黨的嚴格標準，該標準規定，缺乏“憲法監督”國家的供應商應當被排除在外。

溫和派則希望避免與默克爾攤牌，建議嚴格的安全標準僅適用於核心網絡。溫和派保守黨準備的文件也規定，不應有任何一家公司的5G網絡零部件供應量佔比超過50%。對非歐盟供應商，這一規定將更加嚴格。