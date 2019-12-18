官方學者厲害了 中國今年GDP人均過萬美元已然超小康

中國官、學界近來紛紛對人均GDP作預測。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀日前說，今年中國人均GDP將突破1萬美元。另有學者聲稱，2025年可達1.3萬美元，2049年則可達美國的2/3。

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據中央社今天報道說，中國官學界爭相預測人均GDP，將突破1萬美元。

報道引據第一財經消息，中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀日前在“中國經濟年會”上聲稱，儘管面對重重壓力，中國經濟依舊“風景這邊獨好”。身為世界第2大經濟體，中國經濟在高基期上仍能成長6%以上，“非常值得稱道”。據韓文秀說，由於人均國內生產毛額（GDP）將突破1萬美元，中國將因此“跨越中等收入階段”。

報道稱，中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪纔則在受訪時說，2025年將是中國經濟面臨的一個重要時間關鍵點。6年後，中國人均GDP可望較目前成長至少30%，由此跨越“中等收入陷阱”，進入人均1.3萬美元以上的“高收入國家”。但徐洪才說，由於近年來人民幣兌美元彙率波動較大，如果人民幣出現貶值，中國跨越“中等收入陷阱”的時間也可能會拉長。

報道引據新京報消息，北京大學國家發展研究院副院長黃益平今天在“看2020財經峰會”上說，2049年中國人均GDP可望達到美國的2/3。若保持目前態勢，中國會在2025年前後達到“高收入國家”門檻，整體GDP可望在2030年前後超過美國，成為世界第一大經濟體。據黃益平說，未來30年的中國經濟，高齡化是巨大的挑戰，但大部分問題是能因應的，起碼未來30年是可以因應的。而到了2049年前後，中國經濟成長率將介於2.7%至4.2%。