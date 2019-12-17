怎麼了 人民大會堂外 一群人突然高唱國際歌

周六晚，北京人民大會堂外一些民眾自發高唱“國際歌”引發詫異。唱歌的地點特殊，位於天安門廣場的人民大會堂外。還有，在這個國家，一切自發的合唱，都讓人感到害怕。

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有人懷疑這是借唱國際歌抗議退休金雙軌制，有人立即指出這不可能是一個抗議政府的行動。天安門廣場的控制非常嚴密，更不要說人民大會堂外。距離人民大會堂很遠就已層層戒備，根本不可能靠近。不少人指出，事情的過程大約是這樣的，俄羅斯亞歷山大紅旗歌舞團14日人民大會堂演出散場後，觀眾們很興奮，群情未了，不知怎麼起的頭，聚集在人民大會堂門口高唱“國際歌”。有人說，這是一群青年玩起國際歌快閃。

打開網絡流傳的視頻聽歌，聲調儘管高低不一，唱得倒是很雄壯、激越。尤其那歌詞轟隆隆的震人：“從來就沒有什麼救世主，也不靠神仙皇帝”，“這是最後的鬥爭，團結起來到明天，英特納雄耐爾就一定會實現……”

毛時代中國到處高唱國際歌，幾乎天天聽到廣播國際歌。文革結束了，改革開放了，後來這首歌不太唱了。八九六四學運期間，學生們又在天安門廣場高唱“國際歌”；現在到北京上訪的，有時也會聚在一起唱唱”國際歌“，給”國際歌“蒙上了一層抗議之歌的色彩。也有網民譏諷：很多人能嘴上唱國際歌，卻一點也不妨礙他們理直氣壯地做奴隸，唱歌國際歌算啥。

天安門廣場莊嚴、肅穆，遼闊，要想進去抗議，卻沒那麼容易，到處都有嚴密的監視，前有中南海，中共中央重地，後有人民大會堂，中共中央重地，這種地方，有一點點異象，都不可思議。可能也是這個原因，那群人在人民大會堂外唱”國際歌“就格外引起注意，也許他們真是隨意唱唱？帶着種種疑問，人民大會堂台階上聚眾高唱國際歌的視頻就這樣在社交網絡朋友圈中廣泛流傳開來。

想一想，誰能在那個地方唱歌，誰敢在那個地方唱歌？但他們的確是自發的唱歌，也就是說，突然爆發的那種。

在這群人唱歌的真實動機並不清楚以前，任何想象似乎都是徒勞的。這件事還是引起人們一驚一詫，為什麼？因為那是一個神秘的地方，因為那是一個禁區，在那種地方，居然一群人突然唱起了“國際歌”。

北京似乎成了一個鴉雀無聲的地方，當權者的神經越來越脆弱了，權力重地，任何一點小小的，正常的響動，都有可能被視為是異象。有些看起來是正面的，也會被懷疑動機不純。自從當局提出“高級紅”“低級黑”“兩面人”等等概念後，做什麼事都得小心，哪怕是大聲地歌頌。

這可能就是這個不起眼的視頻私底下瘋傳的原因。