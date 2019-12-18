歐盟外交事務高級代表博雷利：關注新疆維吾爾族議題 致力推動立法

歐盟外交事務高級代表博雷利周三晚表示，作為捍衛人權的強大力量，歐洲關注新疆維吾爾族議題。針對歐洲議會議員呼籲對侵犯人權的中國實施制裁，博雷利強調將致力推動相關立法。

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據《中央社》消息，歐洲議會周三晚在斯特拉斯堡的總部討論中國維吾爾族人權議題，會後歐盟對外事務部發布歐盟外交和安全政策高級代表博雷利發言內容。

博雷利表示，歐盟關注新疆局勢，過去除在國際組織多邊論壇上表態，他近日在西班牙與中國外交部長王毅會談時也提及再教育營的存在，據多項報告顯示關押高達100萬人。

博雷利強調，歐盟將繼續表達對新疆人權議題的關切，他說，“我將代表歐盟呼籲中國遵守國家及國際義務，尊重人權和基本自由”。

在議員發言結束後，博雷利強調，歐洲是捍衛人權的強大力量，自2018年以來新疆議題一直納入與中國人權對話以及相關雙邊會議之中，歐洲關注維吾爾族被強迫勞動，呼籲歐洲公司，應在供應鏈中考量人權及履行企業社會責任。

針對多位歐洲議會議員呼籲歐盟對侵犯人權的中國實施制裁，博雷利說，相較美國對中方進行積極制裁，歐盟目前還沒有做到這點，但歐洲有不同的作法，他正推動一項歐盟版本的“馬尼次基法”來應對，這項法案未來必須在歐洲理事會通過，但他會致力完成。

博雷利表示，關於中國人權相關議題，歐洲在繼續關注之際也不能忽略對話，這兩者必須並行。

今年12月10日世界人權日前夕，歐盟外長會議同意啟動一項關於全球性制裁的籌備工作，以應對嚴重侵犯人權者的行為，類似歐盟版本的馬尼次基法。