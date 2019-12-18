海洋強軍 中國或要造15艘航母

中國第一艘國產航空母艦在海南三亞某軍港交付使用，標誌着中國進入雙航母時代.專家預計中國最終會有十五個航空母艦，甚至更多，如果中國成功征服台灣，中國會把台灣變成一個巨大的軍事基地，安置四到六艘航空母艦。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲報道，中國首艘自製航母入列，目標是造十五艘？中國第一艘國產航空母艦在海南三亞某軍港交付使用，標誌着中國進入雙航母時代，縮小了與發達國家的軍事差距，同時也進一步加劇了台灣和南海的緊張局勢。12月17日，中國領導人習近平在交接儀式中登上了這艘名為“中國人民解放軍海軍山東艦”，舷號為“17”的新航母。其他領導人丁薛祥、劉鶴、何立峰以及李作成都出席了儀式。

據報道說，山東艦由中國自行研製，2013年開工，2015年開始塢內建造，重約55000噸，艦長和政治委員分別由來奕軍和龐建宏擔任。

據美國國際評估和戰略中心(International Assessment and Strategy Center)的軍事專家費學禮（Richard D. Fisher）說，這艘航母的建成在很大程度上增強了中國的軍事信心和能力：“這極大的增強了中國解放軍威脅其他亞洲民主國家包括台灣的能力。習近平在三亞出席交接儀式，強調了中國策略性的軍事投送能力和野心。海南的軍事基地會進一步支持中國在全球的軍事投送，進入印度洋、波斯灣和地中海區域。”

美國邁阿密大學的政治系教授金德芳（June Dreyer）說：“毫無疑問，中國在宣揚自己在這一區域的實力。鄰國將非常擔憂。”

該報道說，本周一，日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）在出席活動時對中國不透明地強化軍力，包括強化核能力和導彈能力表示關注。他說“中國依據自己那種並不符合現行國際秩序的說法，單方面強行改變南中國海現狀。”

11月中旬，山東號航空母艦曾通過台灣海峽，奔赴南海開展“科研試驗和例行訓練”。台灣總統選舉即將舉行，這一行動被視作挑釁意味明顯。然而，蔡英文的支持率不斷上升。台灣民意基金會在十一月中旬的調查顯示，55.5%的台灣人支持這位抵制北京的領導人，而在這部分人中，“非常支持”的人數比十月份上升了約六個百分點。據金德芳指出，航空母艦通過台灣海峽是很明顯要給蔡英文發送威脅性的信號，但是反而增強了台灣選民對她的支持，這一信號並沒有被很好的接收到。

該報道稱，中國船舶重工集團公司董事長、航母工程總指揮胡問鳴在接受央視採訪時指出，山東艦在遼寧號的基礎上進行了多項優化。山東艦甲板上的艦島更小，新型雷達可以覆蓋三百六十度的搜索扇面，可以至少搭載三十六架殲-15戰機。

美國“戰略與國際研究中心”（CSIS）提供給路透社2019年4月17日的衛星照片顯示，上海市郊江南造船廠正忙於建造另一艘大型船艦，似是中國的第三艘航空母艦。

據費學禮認為，第三艘可能會使用電磁彈射器（Electromagnetic Aircraft Launch System）,佔用空間更小,可以搭載多種類型的飛機。目前中國的兩艘航空母艦採用常規動力裝置，搭載國產艦載機採用飛機滑跳式方式。

費學禮推測，在接下來的十年間，中國的航空母艦可以發展到與美國比肩。但是中國不會滿足，他們希望比美國有更多的航空母艦：“我預計中國最終會有十五個航空母艦，甚至更多，如果中國成功征服台灣，中國會把台灣變成一個巨大的軍事基地，安置四到六艘航空母艦。”他還認為，到2025年左右, 中國會製造出核動力航空母艦，擁有無限的航程，無需攜帶自用燃油，可攜帶更多的航空燃油。最遲到2030年前，中國可以開發出無人艦載機，執行多樣化的作戰任務。

據金德芳認為中國是在以此挑戰美國的全球地位：“為什麼中國想要在航母上和美國比肩？美國本來就在全球有分布。中國說要保護自己，它是害怕拉丁美洲的襲擊嗎？還是中東的襲擊？結論是中國想要挑戰美國在全球的地位，而華盛頓並不買賬。”

該報道說，雖然航空母艦力量強大，但並非戰無不勝。費學禮透露，美國會部署成百上千的反艦彈道導彈（Anti-Ship Ballistic Missile），甚至會將這種導彈出售給其他國家和地區比如台灣。大約在2025年之前，美國和其盟友會處在更有利的位置，來遏制中國在亞洲的擴張。

自由亞洲說，中國今年第三季度的GDP增長6%，繼續處於近30年來的最低水平，外界普遍認為真實的GDP可能遠遠低於這一數字。與此同時，中國2019年的軍事預算為1775億美元，相較2018年增加7.5%。

金德芳表示：“有意思的是，沒有人去談中國的帝國過度擴張（imperial overstretch），換句話來說，擴張的太快太用力，也許會損害經濟。一國的軍事發展不能和經濟發展脫軌，這是鄧小平仔細向中國軍隊表達過的。”據她補充道，其實中國沒有很危險的鄰居，沒有必要大張旗鼓發展軍力。她說，以色列用很高的軍事預算，因為他們有敵人，但是沒人打算入侵中國。中國國內有很多問題更需要投資，比如醫療系統、空氣污染等等。