疑涉新共產風 教父級柳傳志也退休了

中國聯想控股今日發出通告，指焦團董事長、“聯想王國”創辦人柳傳志已提交書面辭呈，將在本月31日結束後生效。董事會頒授公司名譽董事長職銜予柳傳志，並與柳傳志簽訂顧問協議，聘任柳傳志為公司資深顧問；董事會選舉執行董事寧旻，接任公司第二屆董事會董事長及提名委員會主席職務，自明年1月1日起生效。

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據蘋果日報今天報道說，柳傳志正式宣布退休，然民企教父假辭職真止蝕？

該報道稱，雖然柳傳志年屆75歲，不過今年多名民企掌門人退位，名單包括阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰、百度李彥宏、京東劉強東、順豐王衛，柳傳志到底是自願退場，還是被迫配合中共總書記習近平“國進民退”方針？江湖眾說紛紜。時事評論員劉銳紹（夫子）就對《蘋果》直言，中國經濟下行令政治張力膨脹，向民營企業家颳起“新共產風”，才是民企大佬退位主因。柳傳志早前分析中國經濟崩壞的“教父級”訪問，更加印證了這個說法。

蘋果日報說，柳傳志接受《財新網》的訪問時直言直語，他說：“中共官場腐敗不遏止的話，中國經濟肯定崩盤！”柳續說出民企最怕的三件事：第一是“不安全”，中共官員腐敗，沒有真正的法制，說你好你就好，說你有罪就有罪，讓人覺得極度不安全，這是第一怕；第二是政府不作為，而且會有一堆的理由，嚴重影響效率之餘，也會使民企喪失信心，“這也做不成，那也做不成，那就乾脆甭做”；第三是怕（政府）說的跟做的不一樣，此舉影響經濟，混亂人心，對於後邊的孩子（較年輕的民營企業家）更是。

報道稱，此外，柳傳志今年8月在天津企業家論壇上，直指中美貿易戰真打起來，“吃大虧的肯定還是中國”。針對被指為中國開後門的民企華為遭美國封殺一事，柳傳志批評，中國企業的科技基礎確實還是薄弱，“一遇到考驗就會表現出來”。除此之外，聯想於5月一度傳出取消所有華為定單的消息，加上貿易戰、華為太子女孟晚舟在加拿大被捕等因素，帶動內地輿論，普遍聲音認為，聯想與華為充滿敵意，被貼上“不愛國”的標籤，聯想隨即澄清，但仍罵聲不絕。

該報道說，對於中共的敏感神經而言，柳傳志及其手下可謂語出驚人。夫子亦篤信年齡並非柳傳志選擇退下的真正原因，他指中國經濟低迷，加上憂慮民企大力發展下，形成難以控制民間經濟力量，影響政權勢力，才會刮“新共產風”，透過安插官員進駐民企董事局的方式收緊控制，改變江澤民時代靠收編資本家加入中共駕馭民營企業家的政策。“中共擔心富豪財大氣粗，富可敵國，甚或尋求政治上的角色，威脅到中共管治。企業家見勢色不對，現在都知所進退，寧願先取回一部份（利益），實行戰略性退卻。”

蘋果日報說，中共近年提倡國企混改布局，計畫用民間資本強化國企競爭力，參與市場競爭，但強調這不是公私合營，更非國進民退。但國進民退論自去年10月流傳後不久，阿里巴巴創辦人馬雲就宣布卸任董事局主席一職，有指他此舉是為了“止蝕”。今年5月起，馬雲正式卸任旗下公司職務，此後民企巨頭一個接一個，除去職銜：馬化騰卸任騰訊徵信公司法定代表人及執行董事、百度創辦人李彥宏卸任百度雲計算技術執董、劉強東接連卸任京東物流、京東雲計算等多間旗下公司的職務、順豐控股董事長王衛卸任順豐商貿公司董事長一職，集團亦有多名董事退出。柳傳志是今年第六名退位的重量級民營企業家。

據該報道說，柳傳志的身家一直是個謎，亦有人推測柳傳志的身家只是馬雲的千分之一，約4億元人民幣。不過，在80年代發跡的柳傳志，江湖地位達“教父級”，更被馬雲盛讚是“中國企業界的財富”。

1988年，電腦業剛興起，柳傳志發現香港的進口電腦遠低於內地售價，於是創立香港聯想，力取美國AST電腦總代理權。當時初來埗到，蝸居在一個80平方米的舊單位打拚。2年後，聯想獲一批到香港考察的內地官員頒發生產許可證，令聯想第一部自家品牌電腦誕生；到了1995年，聯想在香港上市，根據當日香港股市紀錄，公司售出1.68億股，每股1.33港元，市盈率為13.8倍，超額認購數量達到409倍，香港聯想的市值達8.28億港元。

直到2004年12月，聯想宣布以6.5億美元現金、6億美元的公司股票收購IBM在全球的個人電腦業務，並將IBM個人計算機的5億美元債務轉到自己名下，一夜間成為世界第三大個人計算機廠商，擁有至少130億美元的年銷售收入及7.6%的全球個人計算機市場佔有率；2012年更超越惠普（HP），成為全球第一大個人電腦廠商，也是首間登上寶座的非美國企業。

該報道稱，今年5月，柳傳志受訪時首次談及退休，“自己要有自知之明，理想的狀態是擔任聯想控股的名譽董事長，公司在戰略上有大的問題，我只是知道一下，只看年輕人最後做的結果，那才是一個老頭真正該做的事。”