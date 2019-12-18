穆迪警告: 中國企業債務是全球經濟最大威脅

美國信用評級機構穆迪的經濟學家警告稱，中國企業債務是全球經濟的“最大威脅”。長期以來，債務一直是全球第二大經濟體中國的一個問題。中國試圖通過收緊監管來加快去槓桿的過程，以減少對債務的依賴，貿易戰卻削弱了中國削減巨額債務的努力。

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據美國之音今天報道說，穆迪指中國企業債務是全球經濟最大威脅。

美國信用評級機構穆迪（Moody's Analytics）的經濟學家警告稱，中國企業債務是全球經濟的“最大威脅”。穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，各國企業正在努力應對貿易戰和其他因素造成的增長放緩，但負債纍纍的中國企業風險更大。贊迪指出，中國企業債務正在迅速增長，“我認為中國企業債務是最大的威脅”。

該報道說，長期以來，債務一直是全球第二大經濟體中國的一個問題。中國試圖通過收緊監管來加快去槓桿的過程，以減少對債務的依賴。然而，貿易戰削弱了中國削減巨額債務的努力，因為美國對中國出口商品徵收的關稅打擊了中國經濟。中國今年實施了更多刺激措施，設法提振放緩的經濟。

據贊迪說：“在美國，情況相似，但程度不同。我們看到所謂的槓桿貸款有了非常大的增長，也就是向高負債公司發放貸款。如果經濟增長放緩，這些公司很容易受到衝擊。”

此外，惠譽評級（Fitch Ratings）上周也發表了類似的評論，稱今年中國私營企業的債務違約率達到了創紀錄的水平。惠譽表示，中國2019年前11個月的民企債務違約率達4.9%，創下新高；由於經濟成長疲軟，預計2020年民企債務違約率也將維持高點。該機構在10月的一份報告中將債務違約高歸咎於政府去槓桿導致的信貸緊縮。

報道稱報告寫道：“私營企業比國有企業更容易受到外部融資市場波動的影響，因此在信貸緊縮的情況下，他們面臨更大的流動性和再融資風險。”