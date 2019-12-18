美國朝鮮政策特使今訪北京 中國外交部表示歡迎

美國對朝鮮政策特別代表比根今天將訪問北京。中國外交部發言人耿爽周三表示，中方歡迎比根針對半島問題來訪並展開溝通，有關官員將會見比根。

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路透社報道，美國國務院此前表示，朝鮮問題特使比根將於周四到周五訪問北京，此前中國與俄羅斯提議解除聯合國對朝鮮的部分制裁。比根本周在會晤韓國與日本官員後前往中國。

最近幾周美朝關係趨於緊張，朝鮮進行了一系列武器測試，並與美國總統特朗普展開口水戰，引發對兩國可能重新回到衝突路線的擔憂。

比根周二結束為期三天的訪韓行程，他在韓國試圖挽救美朝談判，但朝方似乎並未回應他對於討論“所有關心的問題”的呼籲。

中俄兩國周一向聯合國安理會提交有關朝鮮半島問題的決議草案，要求解除對朝鮮的部分制裁，以鼓勵平壤當局針對朝鮮半島無核化議題重啟與美國的談判。

對於中俄聯手建議撤銷對朝鮮的部分制裁，美國認為目前並非放寬時機。

中國外交部發言人耿爽周三在例行記者會回應指出，歡迎比根來訪針對朝鮮半島問題進行溝通，中方有關官員將會見比根。

據耿爽的說法，決議草案主要包括三方面內容，一是重申各方應該致力於實現朝鮮半島無核化；二是敦促美國與朝鮮繼續對話，呼籲恢復六方會談；三是決定根據朝鮮遵守決議情況，解除部分對朝鮮制裁措施。

朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普自去年6月以來共舉行了3次高峰會談，朝鮮並宣布暫停核子與洲際彈道導彈測試，但由於一直未見制裁鬆綁，朝鮮再度揚言將在年底前送上不祥“聖誕禮物”。