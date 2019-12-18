美國特使板門店落空後欲訪北京

美國試圖從外圍敦促朝鮮去核談判。美國朝鮮政策特別代表比根將於訪日之後的19～20日訪問中國，就朝鮮問題進行磋商。當初只宣布將訪問日韓兩國。據分析，在朝鮮指定為對美談判期限的年底臨近的情況下，美方也希望與中方就應對朝鮮確認合作。此前比根在韓國訪問3天，沒有促成與朝鮮接觸。

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據路透社消息，美國朝鮮問題特使比根本周將訪問北京。美國國務院周二表示，朝鮮問題特使比根(Stephen Biegun)將於周四與周五訪問北京，此前中國與俄羅斯提議解除聯合國對朝鮮的部份制裁。

比根本周將在會晤韓國與日本官員後前往中國。

最近幾周美朝關係趨於緊張，朝鮮進行了一系列武器測試，並與美國總統特朗普展開口水戰，引發對兩國可能重新回到衝突路線的擔憂。

比根周二結束為期三天的訪韓行程，他在韓國試圖挽救美朝談判，但朝方似乎並未回應他對於討論“所有關心的問題”的呼籲。

據共同社報道，美國國務院17日宣布，朝鮮政策特別代表比根將於訪日之後的19～20日訪問中國，就朝鮮問題進行磋商。當初只宣布將訪問日韓兩國。據分析，在朝鮮指定為對美談判期限的年底臨近的情況下，美方也希望與中方就應對朝鮮確認合作。



比根15日起訪問韓國，與該國總統文在寅等人舉行了會談。在韓期間比根舉行罕見的記者會，呼籲朝鮮重返談判桌等，力爭早日重啟美朝磋商。

據美國國務院稱，比根將在北京與中國官員舉行會談，就應對朝鮮方面“國際團結”進行磋商。中國與俄羅斯16日對聯合國安理會各理事國出示了要求部分放寬對朝制裁中禁止出口等措施的決議案，相關國家步調混亂令人擔憂。