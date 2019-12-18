邱垂正指江胡九龍治水錯少 習近平一尊或陷新毛澤東陷阱

台灣今天舉辦“展望2020兩岸與國際大勢”座談會，台灣陸委會發言人邱垂正今天表示，隨着美中衝突持續、中國大陸經濟成長下滑，中共領導人習近平2022年尋求連任面臨更大內部壓力，而過度集權領導風格，恐將陷入“新毛澤東陷阱”。

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據中央社今天報道說，邱垂正指習近平權力集中，將陷入新毛澤東陷阱。

消息指台灣陸委會副主委邱垂正18日表示，中共領導人習近平2022年尋求延任面臨更大內部壓力，加上接班人選不明朗，恐將陷入“新毛澤東陷阱”。據邱垂正認為，習近平2018年推動修憲尋求連任，破壞中共已故領導人鄧小平建立的接班機制，未來可能像毛澤東一樣，選擇符合個人利益的人選接班，而非符合整體中國大陸社會利益。

該報道說，台灣國策研究院下午舉辦“展望2020兩岸與國際大勢”座談會，大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正在座談會上，就“展望2020兩岸大趨勢”發表主題演講，並作上述表示。

對於美中衝突與中國大陸近期高漲的民族主義，邱垂正認為，這與中共專制獨裁本質，以及當局維護極權統治、政權生存有關。邱垂正表示，中共前任領導人江澤民、胡錦濤任內，採取“九龍治水”的集體領導，因此少見決策錯誤。習近平則高度權力集中化，增添決策錯誤風險。據他指出，中國大陸經濟因結構轉型面臨成長下滑，習近平恐怕無法在2022年中共第20次全國代表大會上，以“經濟發展”成績換取尋求連任正當性，必須仰賴民族主義與愛國心，加強對內社會管制，以及對外擴張。台灣與國際社會必須審慎因應。

該報道稱，邱垂正提到，由於習近平定於一尊，破壞了鄧小平定下的接班機制，使得獨裁政權最嚴重的“接班問題”浮現。習近平極有可能陷入“新毛澤東陷阱”，即是循着中共已故領導人毛澤東前例，挑選符合個人利益的接班人，這對中國大陸人民並不利，也將增添政權不確定性。

中央社說，中國大陸台商組織“全國台灣同胞投資企業聯合會”今天在報章上刊登廣告，批評政府修訂“反滲透法”是“再弄惡法、民心不寧”。邱垂正在會後接受採訪時，對於媒體記者相關提問表示，“反滲透法”是彌補現行法令漏洞，防堵境外勢力藉由“在地協力者”在台違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等。