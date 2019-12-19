世行稱中國明年經濟增長5.9%

世界銀行今天估計2019年中國GDP增幅將下降至6.1%，預計2020年將降至5.9%，2021年再降至5.8%。世銀專家並建議中國當局應容許速度放慢但更安全的成長，持續更深層次的結構性改革。據信這是第一家國際金融機構正式報告中國明年經濟增長低於百分之6。

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據中央社今天報道說，世銀稱中國2020經濟成長率將降至5.9%。世界銀行（The World Bank）是19日在官網發表2019年12月期“中國經濟簡報：周期性風險與結構性改革要務”，作以上表示。

據報告指出，中國今年前3季的GDP（國內生產毛額）成長從2018年的6.6%放慢至6%。投資成長減速，受到國內融資條件緊縮、投資者信心減弱、貿易政策不確定性上升以及外部需求疲軟等因素的綜合影響所拖累。

據報告稱，消費成長雖然相比2018年的異常高水準有所放慢，但在實際可支配收入強勁成長的支撐下仍保持相對韌性。凈出口對成長做出了積極貢獻，反映出進口大幅收縮足以抵消了出口下滑的影響。報告估計，從國內來看，經濟成長可能受到金融業去風險化的潛在不利影響，考慮到去風險化對私營部門融資產生的非對稱影響和無序過度去槓桿化的風險。外部風險包括主要經濟體、尤其是歐洲部分國家經濟放緩幅度超過預期，以及全球貿易和投資疲軟。

報道說，世界銀行中國局局長芮澤（Martin Raiser）說，中國需要審慎地進行政策平衡以減少成長面臨的周期性風險，與此同時堅持必要的經濟去槓桿化，這可能需要在短期內容許速度放慢但更安全的成長。他說，如果下滑風險導致成長急劇減速，中國當局擁有採取行動的政策空間，但應對方式需要與預期的轉向以消費、服務業和私人投資的經濟再平衡以及減少金融業和企業風險保持一致。

該報道說，世界銀行中國首席經濟學家艾卡思（Sebastian Eckardt）表示，持續而深入的結構性改革對於穩定潛在成長率和實現經濟再平衡是必要的，包括採取措施加強市場競爭和取消對私營部門在非戰略性行業、特別是服務業投資的限制。他說，這有助於提振中國的長期成長前景，增強投資者信心，幫助化解雙邊貿易緊張局勢。