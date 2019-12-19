中國外交部戰狼式外交 反響不太好

中國兩名外交官遭美國驅逐，三十年沒有過的事，中國外交部隱瞞了三個月，直到美媒捅出來，才痛斥美方要糾錯。有網民問：三個月的時間幹什麼去了，現在才小題大做？有分析指，這是中國外交官戰狼式風格受挫的一個明顯標誌。

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明明人家說了前面是禁區，不能進，中國外交官還要進，大約闖慣了。讓人家出動消防車攔住，還自我辯護說，沒有聽懂警衛的英語，中國駐美的外交官，情報官，聽不太懂英語，讓人不好相信。美方認為 ，他們試着闖，看能否闖過去，能走多遠，在試探底線。

這兩名外交官，是真的有點戰狼，就是說在行動，而且是在美國的土地上，然後被驅逐了，但一般中國外交官的戰狼行為，更多是口頭上的，產生的反作用卻很大。

比如，中國外交部發言人發言總是氣鼓鼓，響噹噹的，剽悍辛辣，給外界留下很深印象。華春瑩近期的發言就被指為典型的“戰狼式”外交語言，12月11日，記者就媒體報道中方威脅如果法羅群島不與華為簽署5G協議，中方將取消與其簽署的自貿協議一事，華春瑩卻質問提問題的記者，“你是不是覺得中國還處於這樣一個時代？”接著說“美國可以滿世界抹黑、攻擊、打壓中國，而我們連名字都不可以提，更不能還嘴……我告訴你，這樣的時代一去不復返了!”

記者是提問題的，否則就不是記者，但是外交部發言人常常是直接對着記者而來，12月9日，就好象配合好的，『環球時報』記者請外交部發言人華春瑩就兩部中國新疆反恐紀錄片“西方媒體選擇性失語”作何評論，這個梯子送得及時，華春瑩接過來便對西媒記者發出連珠炮般的評論：質問“你們為什麼沒有報道？”她斥責西方記者對“涉疆問題的彌天大謊”“你們趨之若鶩，而當新疆的事實和真相展現在我們面前時，你們卻唯恐避之不及。這是為什麼？你們在擔心什麼？你們在害怕什麼？”

早就有媒體指出，其實戰狼式外交語言與外交部長王毅有重大關係，2016年6月1日，一名加拿大女記者就銅鑼灣書商接二連三失蹤事件追問訪加的王毅如何看中國人權問題時，王毅氣急敗壞，手指記者反問：“你去過中國嗎？”“知道中國從一窮二白，幫助六億擺脫貧困嗎？”“知道中國人均8000美元的第二大經濟體嗎？”“知道中國把保護人權列入到憲法當中了嗎？”

王毅的這句話，後來成為網絡形容官方應對媒體發問的一句名言：“你去過中國嗎，你了解中國嗎？你什麼時候去的？你知道中國把人權寫入憲法嗎？”不過，王毅這兩天訪問歐盟，態度有些變化。年內歐盟與中國將有兩個峰會，他是來做準備的。他有一個發言，其中有一段大意是歐盟不要以為中國是發達國家了，其實還不是，因此不要什麼都要求“對等”。

11月底，中國駐英大使劉曉明受訪英國BBC，主持人薩克就香港局勢，中國民主問題提問時，劉大使數度打斷記者，他的風格有點類似王毅，咄咄逼人。當主持就中國為何如此監控民眾一事提問時，劉曉明質疑記者“你去過中國嗎？”幸虧此人去過，劉曉明接着質問：“最近一次去中國是什麼時候”。回答大約三年前。劉曉明總結：“在中國，人民是很自由、很幸福的。難道你沒有感受到嗎？”

這段對話被稱為激辯，很讓一些民族主義者自得，訪談前段，薩克就問劉大使，如果他堅持認為中國人民生活幸福，那中國政府為何如此害怕不同意見？劉曉明：“我們並沒有害怕任何不同意見。”薩克：“中國到底有多少政治犯？”劉曉明：“中國沒有政治犯”。薩克：“這不是事實”。劉曉明：“……被關進監獄的人，是因為他們違反中國法律”

中國的大使們也許日常並不全是這樣說話，他們這是在執行外交部，或者說是習近平的強硬外交路線吧？

但戰狼式作風容易引起反感，對以外交為天職的外交官，恐怕不太有利。最新的一例就是中國駐瑞典大使桂從友引起駐在國反感，瑞典給銅鑼灣書店店東，遭北京扣押至今的桂民海頒獎，桂從友公開威脅瑞典要實施經濟制裁，結果遭到瑞典兩個在野黨提出要求，將桂從友驅逐出境，理由是他以桂民海事件直接威脅瑞典。

戰狼式外交模式，挑戰西方，引起西方社會反感。美國皮尤研究中心今年針對32國度一項調查顯示，中國對世界的影響力與日俱增之際，國際社會對中國的好感度卻沒有同時增加，而是明顯下滑。美國高達60%的民眾對中國持負面觀感。

外交部的外交努力是不是還不夠呢？