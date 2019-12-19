六死失事現場四名警察笑得樂不可支疑似陝西貪官“上身”

陝西前安監局局長楊達才2012年因為在一宗36人死亡的巴士失事現場露出一個不恰當的笑容而遭撤職查辦，想不到今天香港也有楊某的信徒。香港18日發生一宗嚴重巴士車禍，一輛屬於九龍巴士公司的雙層巴士在粉嶺公路失事，導致6死39傷的重大車禍，56歲的司機已因危險駕駛而被捕。事後大批消防員和警員到場搶救和調查，但根據香港電台的視頻顯示，現場有四名警員竟然不知何故笑得樂不可支，網民對此大為光火，直斥“黑警”漠視人命，冷血。但在警察當道的今天香港，他們的命運相信要比陝西的楊某幸運得多。

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該雙層巴士懷疑猛力撞向路邊大樹而導致多名乘客傷亡，大批警員事後到場調查意外成因，並登上巴士上層搜集證物，不過有網民發現在電視直播視頻中，見到有四名身穿防暴裝備的警員，竟站在意外現場附近個個笑容可恭。從畫面所見，當時四人身後就是撞至毀爛不堪的肇事巴士，網民並把警員笑得合不攏嘴的畫面截圖放上網，引起其他網民猛烈批評，紛紛留言指摘該4名警員不尊重死者，冷血，“黑警好開心”、“有啥好笑”。

據了解，該批警員其後已經即時戴上口罩，因此在之後的電視直播片段中，包括該四名警員及其他在場警員都已戴上口罩。

警員在死傷者旁笑得樂不可支，警方的警察公共關係科（PPRB）也好不了多少。18日下午PPRB的官方網頁在發布這則令人傷感的消息時，竟然用紅底黑字公布，網民還以為有什麼天大的喜訊。在網民一輪猛批之後，PPRB已悄然將“紅色喜訊”消息刪除。

陝西安監局局長楊達才七年前以領導身分視察一宗巴士着火焚燒導致36名乘客燒死的現場，官方的照片顯示楊領導在現場指揮救援工作，但他卻一直面帶微笑，網民為此而大為憤怒，一股怒氣轉而人肉搜索，發現楊某之前的官方照片上經常帶上不同牌子的名表，後被網民稱之為“微笑的表哥”。事後後五個月，即2013年2月21日，他因貪腐罪名被移送司法機關。