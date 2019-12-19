臨時協議握手後 中國再購美國免關稅大豆

中美兩國簽了臨時貿易協議後中國第一次購買美國大豆。據一名美國交易商證實，周二共售出兩批船貨，約12萬噸。另一位美國交易商表示，售出四艘船貨，而一位中國交易商稱，至少訂購了六艘，或逾40萬噸船貨。此前中國政府向進口商發放了新一輪關稅豁免配額。

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據路透社報道說，中美貿易協議達成後中國首次採購美國大豆。

中美兩國交易商稱，中國進口商周二購買了至少兩艘美國大豆船貨，不久前中國政府向進口商發放了新一輪關稅豁免配額。據交易商稱，這是美國上周宣布與中國達成臨時貿易協議以來的首筆銷售，也可能是全球最大供應國巴西新收割的大豆下月開始流入市場前，中國最後一次大規模採購美國大豆。

據一名美國交易商證實，周二共售出兩批船貨，約12萬噸。另一位美國交易商表示，售出四艘船貨，而一位中國交易商稱，至少訂購了六艘，或逾40萬噸船貨。

該報道說，儘管美國言之鑿鑿地表示，作為“第一階段”協議的一部分，中國同意將把美國農產品採購規模提高至創紀錄水平，但作為規模最大的美國對華出口農產品，大豆對華銷售仍遠低於歷史水平。由於非洲豬瘟導致中國一半的豬群死亡，中國對大豆的需求已有所下降。大豆被加工成動物飼料和食用油。

市場分析師和交易商一直質疑，中國對美國農產品及相關產品的採購將如何從明年開始達到美國人設定的400-500億美元的目標。中國對美國農產品及相關產品的採購在2013年觸及290億美元的峰值。

這兩名美國貿易商表示，10-15艘，或60萬-105萬噸船貨被授予關稅豁免配額。這兩名交易商要求匿名，因沒有接受媒體採訪的授權。他們說，進口商上月獲得但沒有使用的配額，在沒有警告的情況下被取消。

熟悉北京計畫的另外兩名貿易方面的消息人士表示，既然初步協議已經達成，中國將會更多、更頻繁地發放此類配額。交易商估計，在巴西新收割大豆進入市場前，中國大豆壓榨商需要約100萬噸美國大豆。據一家中國進口商的一位交易員表示，"我認為在這批採購之後不會有更多買盤，因為中國市場現在不需要很多美國大豆，"一家中國進口商的一位交易員表示。該進口商已訂購了2020年中以後交割的巴西大豆。

這位交易員說，自上周達成貿易協議的消息傳出以來，大豆壓榨業務的利潤率已經下降。

路透社引據一位美國大豆出口貿易商說，在明年1月中以前，美國大豆價格具有競爭力，而此後巴西大豆出口價格具有競爭力。另一位美國交易員說，巴西大豆價格在2月往後才低於美國大豆價格。