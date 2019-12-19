復旦南京陝西等院校章程插入“堅持共黨領導”刪掉“思想自由”

根據彭博通訊社報導，上海復旦大學、南京大學以及陝西師範大學等大專院校，最近由於校方將“堅持中國共產黨的領導”、“全面貫徹執行黨的路線方針政策”等字句硬生插入學校的章程，並同時刪除“思想自由”、“師生治學、民主管理”等內容，引起師生和網民不滿，但網上反對言論很快就被刪除。

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報導指出，當上海復旦大學的師生獲悉校方將“思想自由”從學校章程刪掉，改而加入接受中國共產黨全面領導，普遍都感到憤怒。這個星期三，有學生在大學的飯廳集體唱校歌。復旦大學的校歌歌詞，開首四句即為“復旦復旦旦復旦，巍巍學府文章煥，學術獨立思想自由，政羅教網無羈絆“。學生唱校歌過程中有保安員試圖勸阻但未果。

上述三家大專院校章程修改一事片刻間在網上成為熱議話題，微博一條關於復旦修改章程的發文，有140萬的點擊率。

復旦大學英語語言文學系教授曲衛國在微博上反對修改章程，因為這有違學校的精神，而且亦未經教師們的討論。不過曲的發文很快就被刪除；另有網民則引用《少年維特的煩惱》中的主人翁比喻復旦大學，該網民稱“少年維特現在也要積極申請入黨了“。

復旦大學經修改後的章程，其序言中第二段原本是“學校的辦學理念是其校歌所傳頌的學術獨立和思想自由，強調學術的價值在於探究真理，守護文明，正誼明道，不計其功”，但修訂後“思想自由”被刪除，添加“愛國奉獻”，以及一些據稱是上海市政府的宣傳語句，“海納百川、追求卓越”、“學校倡導‘文明、健康、團結、奮發’的校風和‘刻苦、嚴謹、求實、創新’的學風”。

序言第三段，“初志”被改作“初心（習近平經常掛在嘴邊的勿忘初心）”，“堅持學校辦學定位，致力於培養服務國家和民族未來的各類人才”，被長篇幅的“學校堅持中國共產黨的領導，全面貫徹黨的教育方針，堅持馬克思主義指導地位和社會主義辦學方向，紮根中國大地辦大學，始終為人民服務，為中國共產黨治國理政服務，為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現代化建設服務。立足中國特色社會主義新時代，學校落實立德樹人根本任務，全面履行人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作的使命，堅持自身特色的辦學定位”取代。

在大學管理方面，章程中原本是表明“接照黨委領導、校長負責、師生治學、民主管理的基本原則運行”，修改後就變成“實行中國共產黨復旦大學委員會領導下的校長負責制，推進中國特色現代大學制度建設”。學術研究方面，“師生依法獨立自主開展學術研究”，“獨立”二字被刪除，只剩下“依法自主開展學術研究”。

此外，校長的主要職責亦有被修改，添加“貫徹執行黨的教育方針”、“依法治校”、“培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人”、“堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝師生員工頭腦，在師生員工中培育和踐行社會主義核心價值觀”、“做好統一戰線工作”等字句。

復旦大學最高學術機構學術委員會的產生辦法，亦因此而有所修改。“學術委員會委員由各學術分委員會提名”、“選舉產生”、“學校黨政領導不參加學術委員會”等內容被刪除，變成“委員由學校不同學科、專業的教授及具有正高級專業技術職務的在職人員擔任”、“依照民主集中制原則產生”；甚至復旦大學將會設置“教材委員會”，“在學校黨委領導下，對學校教材建設、使用與管理工作進行指導、審議和監督”，主要職責是“貫徹黨和國家關於教材工作的方針政策，指導和統籌全校教材工作”。

彭博引述教育部指出，經過熱烈的辯論之後，教育部已經移除復旦和陝西師範大學被修改後的章程內容，以較為簡潔的字句表達增補的內容。目前未悉南京大學的章程是否有所改動。