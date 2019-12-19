成競業今罕開新聞會斥澳大利亞譴責中國間諜干預與新疆人權

中國駐澳洲大使成競業今天罕見舉行記者會，捍衛中國政府並駁斥澳洲對侵犯人權、間諜活動與介入澳洲政壇等指控。

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據法新社今天報道說，中國駐澳大使駁斥澳大利亞指控中國侵犯人權與滲透 。

中國駐澳洲大使成競業今天罕見舉行記者會，捍衛中國政府並駁斥澳大利亞對侵犯人權、間諜活動與介入澳大利亞政壇等指控。法新社使用了罕見字眼。

成競業在堪培拉的中國大使館舉行記者會，以「十足假新聞」形容外界有關中國在新疆拘禁超過100萬維吾爾穆斯林的報導。據他指出，中國在新疆的作為「無涉人權與宗教壓迫，而是打擊恐怖主義並防患未然」。

該報道稱，對於澳大利亞近期有多位前、現任官員指控中國在澳洲進行大規模間諜活動與政治滲透，成競業也全盤否認，稱相關指控「毫無根據」。

該報道說，澳大利亞高度仰賴與中國貿易，目前中國仍是澳洲出口重要資源與民生必需品的最大市場。但兩國關係近年除前述議題外，還因中國以間諜罪名逮捕知名華裔澳洲作家楊恆均而惡化。

據中國官員今天透露，楊恆均在中國獄中健康情況良好。

法新社說，在今天記者會兩周前，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）發動高級別的情報任務，對抗介入澳洲的外國勢力，此舉被廣泛視為針對中國。

報道稱，成競業坦承中澳關係的緊張加深，稱2019年是雙方關係複雜的一年，成竟業指，「但我想強調兩國之間務實合作與交流，以及雙方合則兩利的重要」。