挺維言論後 厄齊爾被中國電子遊戲刪除形象

土耳其裔德國足球運動員厄齊爾（Arsenal MesutÖzil）有關新疆維吾爾穆斯林的表態激怒了北京。網遊《實況足球》（Pro Evolution Soccer，PES）的中文版刪除了厄齊爾的角色，這是周四，經銷商向媒體透露的消息。

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非常流行的網絡遊戲《實況足球》在中國的發行商 中網網絡巨頭網易，周四證實，由於厄齊爾的“極端言論”，遊戲將其角色刪除。

上周五（12月13日），阿森納足球俱樂部的十號球員在社交網絡上強烈譴責中國針對恐襲在新疆實施的安保措施。他在推特和即時電報（Instagram） 網站上憤慨地表示：“可蘭經被焚……清真寺被毀……伊斯蘭學校被禁...宗教知識分子一個接一個地被殺...兄弟們被迫送往集中營” 。

網易表示：“這些評論震驚了中國球迷的感情，違反了愛與和平的體育精神”， 在美國上市的這家中國集團還補充說：“我們不能理解，不能接受，不能原諒這一評論。”

上周六（12月14日），阿森納俱樂部已經與自己的土耳其籍中場球員拉開了距離，阿森納稱球隊“始終堅持不參與政治的原則”。

但這一表態並沒能阻止中國央視取消了周日，這家倫敦球隊與曼徹斯特城市隊比賽的轉播。此外，網絡媒體平台PPTV也是如此。

法新社指出，維吾爾激進分子曾發動多次針對中國的恐襲，尤其是2014年，在昆明火車站的持刀襲擊（31人死亡），以及在新疆首府烏魯木齊的一家菜市場進行的爆炸襲擊（39人死亡）。

人權組織、研究人員以及華盛頓都指責北京在新疆的政治教育營中拘禁了多達100萬穆斯林，其中主要是維吾爾人。

北京否認了這一數字，並稱這些營地是為了幫助當地民眾找到工作，並使他們遠離伊斯蘭極端主義和恐怖主義誘惑的職業培訓中心。