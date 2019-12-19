日本防衛相會見中國中央軍委副主席和國防部長

日本防衛大臣河野太郎和中國國防部長魏風河在北京會晤之前出席了歡迎儀式 2019年12月18日

日本防衛大臣河野太郎18日在北京與中國國務委員兼國防部長魏鳳和舉行會談，也與中央軍委副主席許其亮舉行了會談。這是日本防衛大臣時隔10年的訪華。

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談持續1小時50分鐘，河野太郎在會談開始，提及中國公務船不斷進入釣魚島水域，要求中國方面在海域的活動保持自製，他指出：“日本方面對在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周圍海空活動的中國公務船和飛機持續感到強烈擔憂。”

就香港問題，河野提出希望以和平方式解決。

河野還提及中國推進在南海建立人工島並使其軍事據點化，強調非軍事化的重要性。

雙方就包括日本海上自衛隊與中國海軍的艦船互訪在內、促進自衛隊與人民解放軍的防務交流達成和擴大防務部門間的高層對話達成一致。

魏鳳和在會談時指出，中日是一衣帶水的鄰邦。在兩國領導人戰略引領下，中日關係重回正軌。中方願同日方一道，切實落實兩國領導人重要共識，加強防務交流，深化務實合作，妥處矛盾分歧，積極構建建設性雙邊安全關係，推動兩國關係持續穩定發展。

中央軍委副主席許其亮也在18日會見來訪的河野太郎。許其亮在會見時說，中日地緣相近、文化交融、利益交彙。習近平主席和安倍晉三首相就共同建設契合新時代要求的中日關係達成重要共識，引領兩國關係向好發展。

河野太郎說，日方願與中方坦誠交流，增進了解互信，共同維護地區的和平與穩定。