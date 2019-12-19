杜特爾特或大翻臉 今早下令軍隊佔領所有爭議菲島嶼

菲律賓強人總統杜特爾特今日突然對該國軍方下令，佔領所有爭端島嶼。此命令改變其上任以來擱置南海主權，爭取中國合作的態度。目前沒有進一步消息證實菲律賓軍方已經動作，向有爭議島嶼動手。

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據聯合新聞網今天報道說，翻臉，杜特爾特下令菲律賓部隊佔領所有爭端島礁。該消息說，南海各國主權聲張重疊，中國雖將絕大部分的海域畫歸己有，各聲索國並不讓步。

菲律賓強人總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)今日突然對該國軍方下令，佔領所有爭端島嶼。改變其上任以來擱置南海主權，爭取中國合作的態度。

報道引據《南華早報》(South China Morning Post)消息，杜特爾特已命令軍方佔領有爭議的南中國海的菲律賓所有島嶼，並加強其防禦力，以宣揚該國的主權，他說這是一場控制該地區領土的競賽。據杜特爾特今日表示，應該在菲律賓在南沙群島所擁有的九至十個島嶼，礁石和淺灘上興建工事。

報道稱，杜特爾特說，他可能會在獨立紀念日訪問其中的Pag-asa島，並豎立菲律賓國旗。他說，已經有預算資金用於修復那裡的跑道，那裡是一個小型捕魚社區和菲律賓部隊駐地。

該報道說，杜特爾特在訪問有爭議的南沙群島附近的西部巴拉望島一個軍事營地時，他告訴記者：“看起來每個人都在爭奪那裡的島嶼，所以我們最好生活在那些仍然空置的島嶼上。”

消息說，儘管東南亞各國提出異議，但中國仍將南海絕大部分海域畫歸己有，並興建人工島礁，還在其上鋪設戰機跑道。

報道稱，杜特爾特上任後，擱置前總統阿基諾三世（Benigno Aquino）在海牙國際仲裁法庭爭取到的有利判決，對中國採取友好立場。他的毒品戰爭奪走數千條人命，引發國際譴責。他也轉向中國，爭取數十億美元的投資和贈款。但是這位強人今天稍早改變了語調，說現在該是時候“在那兒豎立建築物並升起菲律賓國旗了”，並表示：“我已下令武裝部隊佔領所有島礁。...至少，讓我們了解我們現在的情況，並在那裡強調它是我們的。”