疑諜影? 又一中國女欲闖特朗普海湖莊園遭捕

中美諜爭未息，又傳出一名中國籍女子企圖闖入海湖莊園遭到逮捕。該名婦人擅自進入特朗普消假莊園後遭拒絕與請出後，又偷進並拍照。目前該女子被當地警方拘捕。

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據世界日報報道說，又一中國女子闖海湖莊園被捕。

特朗普總統的私人度假村海湖莊園，18日又有一中國籍女子企圖闖入遭到逮捕。

據該報消息說，特朗普總統位於佛羅里達州的私人度假村海湖莊園(Mar-a-Lago)，18日再度傳出有中國籍女子企圖闖入結果遭到逮捕的事件。佛州棕櫚灘(Palm Beach)警察局發言人奧葛羅德尼克(Michael Ogrodnick)指出，56歲婦人陸靜(Jing Lu，音譯)逕自進入海湖莊園，保全人員發現之後，要求她離開。

據奧葛羅德尼克表示，這名婦人後來再度回到園裡，並且開始拍攝照片，這時候警局已經接獲通報，員警也趕抵現場，將她當場逮捕。

該報道說，根據警方調查，陸靜的入美簽證已經過期。警方表示，被捕之後，陸靜表示要行使律師權。

據奧葛羅德尼克指出，陸靜以街頭滯留罪(loitering，又稱遊盪罪)及徘徊罪(prowling)罪嫌被捕，押入棕櫚灘郡立監獄(Palm Beach County Jail)。

報道稱特朗普集團(Trump Organization)並未針對這起事件發表評論。

報道也引述媒體指出，特朗普計畫20日到海湖莊園，與家人一起度過兩周的耶誕假期。陸靜擅闖海湖莊園時，特朗普以及其他家族成員都不在園內。

這起事件是在過去一年當中，第二起中國女子闖入海湖莊園而遭逮捕的事件。早前因闖海湖莊園，一名中國女遭判8個月，下周刑滿即遣返。來自上海的33歲婦人張玉婧今年稍早私闖海湖莊園，今年3月底遭到逮捕。今年9月，遭到非法入侵(trespassing)、對聯邦幹員說謊等罪名起訴的張玉婧被法院裁定罪名成立。

該報道說，在張玉婧被捕之後，特朗普曾對媒體表示，對於海湖莊園的安全問題並不擔心。他也形容這起事件為“小差錯”。不過，部分民主黨人士及政府監督組織則表示，外國政府可能利用海湖莊園做為接近特朗普以及特朗普核心幕僚的管道。