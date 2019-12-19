美國總統特朗普遭眾議院彈劾

在經過激烈辯論後，美國國會眾議院當地時間18日投票表決，最終以230票的多數，通過歷史性的彈劾總統案。特朗普被指濫用職權，妨礙國會調查，將被移交參議院審判。直至目前，美國從來沒有一位總統最終被罷黜。

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在彈劾總統前，美國眾議院進行了長達八小時的辯論。美國眾議院議長佩洛西表示，特朗普對美國國家安全“不斷地構成威脅”。“他的不負責任的行為使得他被起訴變得十分必需，我們無可選擇”。

辯論結束後，總統彈劾案在眾議院以230票支持，197票反對通過，特朗普由此成為繼安德魯.約翰遜和比爾.克林頓兩位總統之後，第三位正在執政的美國總統遭到眾議院彈劾。對安德魯.約翰遜的彈劾起訴發生在1868年，對克林頓的彈劾起訴發生在1998年。1974年，美國另一位總統尼克松曾因“水門案”被起訴，但在眾議院全體議員投票開始前，尼克松主動辭職。

民主黨在眾議院擁有絕對多數，比共和黨多出36席。按照憲法規定，眾議院通過彈劾總統一案，只需一個簡單多數就已足夠。

總統被彈劾不等於下台。眾議院投票後，還需要通過參議院審議。現在，眾議院通過總統彈劾案，美國參議院應於一月份開庭審判。按照美國憲法，只有參議院才能最終剝奪總統職位。但是特朗普對此似乎並不擔心。

因為參議院美國共和黨佔多數。比對手民主黨多出三席。根據憲法，要正式彈劾總統，必須要有參議院100名參議員的三分之二多數投票通過，也就是說，民主黨至少要說服20名共和黨參議院倒戈，再加上另外兩名獨立參議員的票，才能滿足給特朗普定罪的67票。歷史上，對安德烈.約翰遜以及比爾.克林頓的彈劾進程，最後都在參議院遭遇失敗。

特朗普得到眾議院通過總統彈劾案後，怒批這是執掌眾議院的激進左派對總統的仇恨所致。