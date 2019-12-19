默克爾未聽說中國就華為問題向德國施壓

德國各黨派對是否採用中國華為建設5G持續分歧，並決定延後作出決定之際，德國總理默克爾在議會聽證時表示，她未被告知，中國當局就華為被排除在該國5G建設之外的後果發出過任何威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，德國總理默克爾稱未聽說中國當局就華為問題向該國施壓。德國總理默克爾周三表示，她未被告知，中國當局就華為被排除在該國5G建設之外的後果發出過任何威脅。

報道稱，中國駐德國大使吳懇上周暗示，如果在德國推出5G網絡的過程中，華為被排除在外，中國可能會採取報復行動。他指的是德國汽車製造商在中國銷售的數百萬輛汽車。

路透社說，默克爾對德國下議院表示，“我沒有聽說過任何有關中國當局施壓的事情。”默克爾重申反對從一開始就將任何一家公司排除在推出5G網絡之外，但強調，將信任因素納入考量至關重要。

據默克爾說，“原則上講，我反對排除任何公司，但我贊成盡一切努力來確保安全，這包括，諸如供應商的多元化，事實上我們相信安全部門，如果我不這樣做，那將會非常糟糕,” 默克爾說，“我們很自豪，在這件事情上，我們有兩家公司--愛立信公司和諾基亞，它們也提供非常高質量的產品。不像在其他情況下，我們更加依賴於別人。”

默克爾所屬的保守派及其社會民主黨合作夥伴已將就一項德國5G網絡安全規則作決定的時間推遲到明年，該決定可能將中國華為排除在德國5G網絡建設之外。德國執政聯盟內部在華為問題上存在高度分歧。上周，西班牙電信德國公司(Telefonica Deutschland)選擇了芬蘭的諾基亞和華為來建設自己的5G網絡。本月早些時候，市場領導者德國電信表示，擱置了所有購買5G網絡設備的交易，等待政府的決定。

據路透社說，默克爾承受着來自美國的壓力，後則要求她將華為排除在外。美國總統特朗普認為華為構成了安全威脅。