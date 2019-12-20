俄羅斯聯手中國否決一項安理會對敘利亞民眾跨邊界人道救援決議

法新社報導：俄羅斯和中國20日動用否決權，阻擋一項聯合國安理會決議。該決議原本將對400萬敘利亞民眾延長1年的跨邊界人道救援。

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安理會13個成員國表決支持這項由德國、比利時和科威特所提的決議案，但中俄兩個安理會常任理事國使用了否決權。

自2011年敘利亞爆發內戰迄今，俄羅斯一共14次否決安理會針對敘利亞的決議案，而且這是4個月內俄羅斯第2次在處理人道局勢時動用否決權。

來自聯合國的信息顯示：聯合國安理會2014年通過的2165號決議授權通過敘利亞與土耳其、約旦和伊拉克邊境的四個過境點（Bab al-Salam、Bab al-Hawa、Al Yarubiyah 、Al-Ramtha）向敘利亞運送援助物資。過去5年來，這些過境運送行動為數以百萬計的敘利亞人提供了救生援助。

今年1月10日，過境運輸授權即到期，安理會應決定是否延長授權。但目前擺在安理會成員面前的，是兩份不同的決議草案。比利時、德國和科威特提出的草案要求重新授權目前四個過境點中的三個，但不重新授權使用敘利亞/約旦邊界上的拉姆沙（al-Ramtha）過境點。

俄羅斯提出的草案則只重新授權使用敘利亞與土耳其邊界的兩個過境點（Bab al-Salam，Bab al-Hawa）六個月，直到2020年7月10日。

鑒於安理會成員的分歧，聯合國表示的明確立場是希望維持所有四個過境援助運輸點。聯合國負責人道主義事務的助理秘書長穆勒（Urula Mueller）12月20日在安理會會議上呼籲安理會成員及時更新過境運輸的授權，確保繼續向敘利亞民眾提供拯救生命的援助。 “如果沒有跨境援助行動，我們將立即看到支持數百萬平民的援助不得不終止。這將導致饑餓和疾病的迅速增加，導致在近九年的衝突中遭受了無法形容的悲劇的脆弱人群的死亡、痛苦和進一步流離失所，包括跨境遷移。”

穆勒還表示，敘利亞西北部局勢仍然令人震驚。敘利亞政府軍及其盟友繼續對伊德利卜和阿勒頗非國家武裝團體控制下的地區進行炮擊和空襲，非國家武裝團體對政府軍控制地區的襲擊也在升級。 最近幾周敵對行動使伊德利卜多達6萬人流離失所。雨水、寒冷和冬季的嚴寒加劇了流離失所家庭及其收容社區的困苦。