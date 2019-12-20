保護數據:中國當局譴責網絡巨頭違法

中國在線銷售服務Aliexpress應用程序在巴黎一平板電腦屏幕上2019年11月20日

中國工信部19日指控幾家中國互聯網巨頭的移動應用程序違反中國個人數據法強迫用戶授權提供個人信息數據。法新社說，這種警告在中國非常罕見，因為中國是互聯網被當局嚴密控制的超級互聯網國家。

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中國工信部周四在一份聲明中譴責網絡巨頭的41個應用程序APP存在非法收集和使用個人數據問題。受到警告的包括擁有全球第一大在線遊戲和流量巨大的微信，微博，信息，娛樂新浪網站的騰訊集團。

中國工信部申斥網絡巨頭在客戶下載應用程序之前，強迫授權其進入個人資訊數據，否則無法使用這些程序。這些應用程序包括郵件傳遞，閱讀，預訂火車票，送貨到家等等。手機應用程序在中國人的日常生活中無處不在（信件，付款，電子商務，出租車，用餐預訂）。今年年初，中國當局曾發起一場打擊非法收集個人數據的大規模運動。

法新社說，中國當局監視互聯網，清除任何被認為敏感的內容，諸如政治批評或色情內容。 當局要求網站自我審查，完成為當局在上游把關的任務。習近平上台後要求在社會中，強化社會主義意識形態。當局這些年來對互聯網的監控也隨之加強。

據中國新華社報道，中國工信部19日發布《關於侵害用戶權益行為的APP(第一批)通報》，其中，騰訊QQ、QQ閱讀、新浪體育、小米金融、搜狐新聞、36氪等41款產品在列。這41款APP存在違規收集、使用用戶個人信息、不合理索取用戶權限、為用戶賬號註銷設置障礙等問題，未完成整改。上述APP應在12月31日前完成整改落實工作，逾期不整改的，工信部將開展相關處置工作。