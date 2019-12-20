台灣大選副總統候選人政見交鋒 藍綠對手互嗆兩岸議題

2020年台灣大選副總統候選人唯一一場的電視政見發表會於當地時間周五晚舉行。民進黨候選人賴清德與國民黨候選人張善政，就包括兩岸話題等多個議題進行激辯，而代表親民黨參與的余湘則強調提出，多黨改革取代台灣政壇藍綠分庭抗禮局面。

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這場由台灣公視直播的政見發表會由，民進黨副總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人張善政、親民黨副總統候選人余湘等3人同台參與，並發表政見。經抽籤發言順序為張善政、賴清德、余湘，每人分3輪發表政見，每輪10分鐘，共發表30分鐘。在這三名候選人中，賴清德和張善政均曾擔任行政院長，而此次與親民黨總統候選人宋楚瑜搭檔的余湘則在過去常年活躍於當地廣告界，在業內被指有着“廣告教母”之稱，亦是首次參與重大政治活動。據中央社報道，在當晚的政見發表會上，張善政延續了自今年8月擔任韓國瑜競選團隊要職以來，對蔡英文政府的猛烈抨擊，並從兩岸政策、經濟、空氣污染到幼托以及照顧老年人等問題，批評民進黨政府為了選舉只會吹噓、美化數據、欺騙選民，並稱“蔡總統距離人民實在太遙遠了，等於是在告訴人民‘何不食肉糜’。”

代表民進黨參選的賴清德則除細數民進黨執政政績，對張善政提出的指控予以反駁外，並強調台灣在蔡英文領導下，維護民主獲得國際肯定，也回擊國民黨仍希望用和平協議解決問題。他稱，這會犧牲台灣的民主，且韓國瑜進入中聯辦，被指“愛中華民國卻足以害中華民國”。作為代表新民黨參選且不被外界看好的，余湘提出多黨取代藍綠，並就蔡英文當局有官員日前說出投票給小黨是浪費的言論回應稱，“這句話絕對不是無心之過，一定是經過精心設計、混淆視聽的選舉話語。”政見發表會結束後，賴清德向媒體表示，不願就其表現打分，並稱，張善政表現不錯，比韓國瑜更有準備。不過，他強調，張善政批評他操作“亡國感”，對此，賴清德則加以否認，並指張善政不了解他的苦心。賴清德在會上宣稱，“中國國家主席習近平公開講，‘九二共識’就是‘一個中國原則’，也就是中華人民共和國，並沒有國民黨所強調可以表述中華民國的空間。”

賴清德稱，“韓國瑜曾經講過要捍衛中華民國，但如果方法錯，接受‘一個中國原則’，‘九二共識’等於走到中國安排的陷阱中，不僅台灣會被並吞、中華民國也會被消滅，這是事實，這不是操作。”國民黨方面，張善政在會後接受媒體採訪時也提出其不適合給自己的表現打分，並稱他覺得他把政策講的清楚，也點出蔡英文執政的幾大缺失，其他就留給民眾打分數。而至於對手錶現如何，張善政說，“賴清德還是在操弄芒果乾‘亡國感’，提出的政策也相對空泛，既然是好的政策為什麼過去不做。”另就賴清德在政見會上指張善政從“暖男變憤青”的評價，張善政則回應稱，“如果可以當暖男，誰想當憤青？”他說，這就是被民進黨逼出來的。另據報道顯示，在當晚首度接受公共政治對峙考驗的余湘，就是否有被藍綠邊緣化問題回答說，親民黨就是把想講的話講出來，不在乎其他兩黨怎麼看。但她指，“當然兩黨也一定會忽略親民黨的存在。”