法國罷工16天 眾人紛紛租車回家過節 總理譴責工會斷電

法國工會反退休改革罷工周五20日進入第16天。周五進入法國人回家過聖誕節的節運高峰。工會與政府昨天周四談判沒有結果。政府呼籲聖誕節罷工休戰，工會尚未同意。法國鐵路公司將在最後關頭公布車輛可用情況。眾人紛紛租車回家過年。

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法國政府本周與工會的談判沒有結果。儘管法國總理菲利普表示，政府與工會的談判有幾項進展，但現在看來，聖誕節休戰還未敲定。幾家激進工會，特別是鐵路工會，呼籲大家明年1月9日舉行跨行業大罷工。

不過，今天法國公交系統運行略有好轉，全國高鐵平均一半運行，法蘭西島區域鐵路平均四分之一車輛運行。巴黎城區小地鐵6條線繼續關閉，比之前少關兩條線，但車次繼續少。

法國公交系統罷工，導致租車業開始紅火，大家蜂擁租車回家過節，據法國古典音樂電台新聞介紹，一些租車公司的貨運車都被租空。

此外，今天周五上午法國繼續有14萬戶家庭供電切斷，涉及15個省份。停電的原因，法新社今天引述法國配電公司和消防員的說法，是由於惡劣天氣狂風吹倒樹木砸倒輸電線所致。但昨天法國總理菲利普表示，他堅決譴責法國工會聯盟CGT在一些地區切斷供電的做法。法國媒體也對這樣做是否合法提出疑問。