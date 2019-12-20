特魯多敦促美國協助爭取兩名加拿大人獲釋 中國外交部：是否欲哭無淚

加拿大總理特魯多周四表示，除非兩名被中國當局拘捕的加拿大人獲得釋放，否則美國政府不應與中國簽署最終及全面的貿易協議。對此，中國外交部發言人耿爽在周五的記者會上回應稱，替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己。

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加拿大警方應美國政府司法互助請求，在2018年12月1日逮捕了於溫哥華轉機的中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟。不久後，曾擔任加拿大外交官的加國公民康明凱（Michael Kovrig）和被指與朝鮮當局存在聯繫的加國商人邁克爾（Michael Spavor）分別以涉嫌危害中國國家安全活動的罪名，被北京和遼寧省丹東市國安部門逮捕，並接受審查。中方多次堅稱，孟晚舟在加被捕案與這兩位加國公民在華被拘捕事件無關。加拿大當局則強調，中國對他們二人的逮捕行動是“任意的”。事件發生一年後，中國外交部發言人華春瑩在今年12月10日介紹稱，加拿大人康明凱為境外刺探國家秘密、情報案和邁克爾為境外竊取、非法提供國家秘密案，已經由偵查機關偵查終結，並按法律規定移送檢察機關審查起訴。她稱，中國司法部門嚴格依法辦案，保障康明凱和邁克爾的合法權利。

就處理之一事件，曾屢遭國內保守黨對手批評的特魯多近日接受電視採訪時指出，如果無法解決孟晚舟及這兩名加拿大人的問題，美國不應與中國簽署最終且完整的協議。但他的發言並未就是針對美中宣布達成的第一階段貿易協議，還是尚未確定更為完整的協議加以說明。在採訪過程中，特魯多稱，加拿大一直以來與美國合作就爭取中方釋放這兩位加國公民付出努力。美國國務卿蓬佩奧等美方官員也曾承諾，會加大協助幫助他們二人獲釋的努力。針對特魯多的此番言論，耿爽在周五回應稱，“我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺。替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己”。他說，“我要奉勸加方，通過拉幫結派或者將一些其它議題進行掛鉤向中方施壓，這種做法註定是徒勞的，也是無效的。”

此外，耿爽並提出，解鈴還須繫鈴人，奉勸加方正視中方嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放華為副董事長孟晚舟，並讓她平安回到中國，又說當前造成中加關係困難局面責任完全在加方。另據了解，美國駐加拿大大使館發言人約瑟夫·克魯克（Joseph Crook）最新回應稱，美國對2名加拿大人遭到中國逮捕深表關切，特朗普總統及其他高階官員與中國最高層官員會面時，都已提出釋放的要求。