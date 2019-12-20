習近平12月19日晚參加澳門回歸20周年文藝演出時上台與台下眾高官一同拍手高唱“歌唱祖國”，惟林正月娥身邊的夫君，英籍人士林兆波不唱也不拍手，受到網民議論，被贊有風骨。

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今天推特社交網流傳一段視頻顯示，中國國家主席習近平出席澳門回歸20周年文藝演出時，在台上與澳門特首和演員們拍手高唱“歌唱祖國”，台下的大陸港澳一種高官王毅，張曉明，林鄭等人積極跟隨拍手高唱這首“愛國歌曲”，惟有香港特首林鄭月娥身邊的丈夫林兆波不拍手也不跟着唱。他的孤獨與旁邊所有高官反差巨大。

有位網民將他譽為“香港第一先生”，評論說，希望香港人永遠有不鼓掌的權力，有不“諂媚”的風骨。網民@aigaogaoUSA說：果然是永無派林兆波先生，值得致敬。本以為中國變成今天這樣墮落，“竟無一人是男兒”，沒什麼人出來抗爭，欣慰。網民@ Another_msk 說：林先生真的是好樣的，他才是真正站着的人。@2033firework說，這人厲害。@ djkfxs說，不管是出於什麼原因，這個場景看着是怪怪的。@ leoip83說：完美示範何謂「千夫諾諾，不如一士諤諤」…。還有不少網民在這條消息中，貼出當年德國大眾向希特勒敬禮，人群中唯獨一人拒絕敬禮的照片。

習近平一眾拍手高歌 惟林鄭夫君不動 網民議論

習近平12月19日晚參加澳門回歸20周年文藝演出時，台下眾高官拍手與台上的習近平合唱歌唱祖國，惟有林正月娥身邊的夫君，英籍人士林兆波不唱歌也不拍手，被網民贊有風骨。

今天推特社交網流傳一段視頻顯示，中國國家主席習近平出席澳門回歸20周年文藝演出時，在台上與澳門特首和演員們拍手高唱“歌唱祖國”，台下的大陸港澳一種高官王毅，張曉明，林鄭等人積極跟隨拍手高唱這首“愛國歌曲”，惟有香港特首林鄭月娥身邊的丈夫林兆波不拍手也不跟着唱。跟旁邊的高官們形成巨大反差。

網民@luzhongjiutu說：希望香港人永遠有不鼓掌的權力，有不“諂媚”的風骨。

@aigaogaoUSA說：果然是勇武派派林兆波先生，值得致敬。本以為中國變成今天這樣墮落，“竟無一人是男兒”，沒什麼人出來抗爭，欣慰。

網民@ Another_msk 說：林先生真的是好樣的，他才是真正站着的人。

@ djkfxs說，不管是出於什麼原因，這個場景看着是怪怪的。

@ leoip83說：完美示範何謂「千夫諾諾，不如一士諤諤」…。

還有不少網民在這條消息中，貼出當年德國大眾向希特勒敬禮，人群中唯獨一人拒絕敬禮的照片。