習近平大讚澳門“落實維護國家安全”曲線批評香港

中國領導人習近平20日早上在澳門回歸20年慶祝大會上致詞，大讚澳門特區順利完成基本法第23條和國歌法等本地立法，成立特別行政區維護國家安全委員會，維護國家主權、安全、發展利益的責任有效落實。言下之意似乎是批評香港至今基本法23條以及國歌法尚未立法，至於在港成立國安委，更是遙遙無期。

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習又強調，香港、澳門回歸後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務。

習近平說，澳門以憲法和澳門基本法為基礎的憲制秩序，牢固確立治理體系日益完善。澳門堅決維護中央全面管制權，正確行使高度自治權，順利完成基本法第23條和國歌法等本地立法，成立維護國家安全委員會，維護國家主權、安全、發展利益的責任有效落實。行政、立法、司法機關嚴格依法履行職責，正確處理相互關係，自覺維護行政長官權威，確保以行政長官為核心的行政主導體制，順暢運行，特別行政區民主政治有序發展。

新上任澳門特首的賀一誠在這次慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮上，亦發表就職演說。他說，20年來在何厚鏵和崔世安的領導下，向世界展示了具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐，為“一國兩制”行得通、辦得到、得人心的強大生命力作了生動的展示和最好的說明。

澳門自回歸後因開放賭場的賭牌執照，吸引了美國多個公司投資，包括金沙、永利以及米高梅等，一躍超過美國的拉斯維加斯成為全世界最大的賭場中心，人均收入在數字上亦飆升，政府庫房年年“水浸”，每年向市民派錢已經成為慣例，但不少評論指出，澳門過度依賴賭博作為政府收入來源屬於不健康的發展，而賭場一枝獨秀亦造成其他行業勞工短缺和其他社會問題。

不過習近平在演說中，卻稱讚澳門的多元發展“成效初顯”。他說，澳門回歸後經濟實現跨越發展，居民生活持續改善，人均地區生產總值大幅增長，躍居世界第二，經濟適度、多元發展成效初顯，會展、中醫藥、特色金融等新興產業方興未艾，參與共建一帶一路和粵港澳大灣區建設取得積極進展。