習近平與特朗普互通電話談及美中貿易、香港和朝鮮問題

中國官媒新華社在周五報道稱，中國國家主席習近平在當晚應邀與美國總統特朗普進行通話。特朗普本人並同樣以發推文的方式證實了這一消息。特朗普稱，雙方在通話中談及美中貿易、朝鮮及有關與中國和香港合作的問題，並指取得進展。

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中方報道稱，特朗普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同中方保持密切溝通，爭取儘快簽署並予以落實。習近平稱，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。他並指出，在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

習近平強調，開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展作出了重要貢獻。現代經濟和現代技術把世界連成了一體，中美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧。只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展，造福兩國和兩國人民。習近平還談到，我們對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

報道稱，特朗普在通話中告訴習近平，我期待有機會通過各種方式與你保持經常性溝通。我相信我們兩國能夠妥善處理分歧問題，美中兩國關係能夠保持順利發展。習近平回應稱，我願繼續通過各種方式與你保持聯繫，就雙邊關係和國際問題交換意見，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。據悉，兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平指出，要堅持政治解決的大方向，各方要相向而行，保持對話緩和勢頭，這符合各方共同利益。

白宮方面，特朗普就兩國元首的此次通電寫道，“與中國的習主席進行了良好的會談。中國已經開始購買大宗美國農產品和其他（產品）。兩國也在在安排正式簽署貿易協議的事宜。”他補充說，“還談到了朝鮮，美國在這方面與中國合作，以及香港（取得進展！）”。此外，習近平另在當天出席澳門慶祝回歸20周年大會暨第五屆特區政府就職典禮時發表講話提出，處理香港和澳門特區事務完全是中國內政，用不着任何外部勢力指手畫腳，亦絕不允許任何外部勢力，干預港澳事務。