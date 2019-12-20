習近平1個多月三次會見林鄭月娥除了贊還是贊

中國主席習近平在澳門接見林鄭月娥率領的代表團，這是兩人1個多月來的第三次見面

香港特首林鄭月娥率團19日到澳門參加澳門回歸20周年的慶祝大會，林鄭和隨行的團員並且獲得中國領導人習近平的會見。這是習近平1個多月來第三次與林鄭月娥見面。根據新華社引述習近平表示，中央充分肯定林鄭月娥在“非常時期”的勇氣和擔當，林鄭述職時提出港府下一步工作的設想，“中央都完全支持”，希望港府各部門繼續在行政長官領導下，各司其職密切配合，“共同把香港的事情辦好”。

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林鄭月娥11月4日參加上海舉行的第二屆中國國際進口博覽會，獲得習近平會見。新華社引述習說，中央高度信任林鄭月娥，充分肯定她和政府團隊的工作，止暴制亂、恢覆秩序仍然是香港當前最重要的任務。

到了這個星期一（12月16日），林鄭月娥到北京述職，又再度獲得習近平會見。習近平稱讚林鄭在香港回歸以來“局面最為嚴峻複雜的一年”里，所展現出的“勇氣和擔當”。

林鄭月娥在澳門表示，她感謝習近平在百忙中抽空接見她的團隊，表示一定會帶領港府繼續止暴制亂，儘快恢覆香港社會秩序。

同場出席的還包括財政司司長陳茂波和律政司司長鄭若驊、商務及經濟發展局長邱騰華、保安局長李家超、食物及衛生局長陳肇始、政制及內地事務局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基。

當習近平與鄭若驊握手時，習近平特別慰問鄭若驊的傷勢，他說：“手怎麼樣，好了嗎？”鄭若驊答說：“好點了，感謝主席的關心。”鄭若驊還故作幽默回答：“（自己的左手）就像香港一樣，一定會好起來的。”習近平聞言後微笑不語。

鄭若驊上個月出席倫敦一個國際仲裁組織的會議時，在前往會場途中遭到數十名示威者包圍，在推撞之間鄭若驊跌倒地上。她事後在其他人護送下進入會場。根據中國駐倫敦大使館的官網，鄭與劉曉明大使會面，期間她聲稱手部傷勢嚴重，需要3個月至1年時間方可完全痊癒，之後鄭若驊在公眾眼中失去蹤影。到了12月3日，鄭若驊從北京飛返香港，聲稱得到中央政府的關心，把她接到北京醫療傷勢。但根據英國金融時報報導，鄭若驊其實在倫敦曾經向大使館表達請辭並留在英國治療傷勢的意願，之後就被送到北京接受“治療”。對金融時報的報導，鄭若驊予以否認。