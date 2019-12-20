警方為切斷示威者法援拘捕基金4人控洗錢並凍結七千萬

香港警方最近查案頻頻奏捷，繼早前連續偵破不法分子製造懷疑對付警察的“武器”工場後，昨天（19日）更宣布偵破一宗懷疑洗錢罪，有3男1女被捕，並同時凍結約港幣7000萬元。被捕4人負責運作名為“星火同盟”的基金，該基金主要為被捕的反政府示威者提供法律支援。

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星火同盟19日晚上於面書發文，指警方對星火手足們對行動，由於已進入法律程序，暫不便向外發布更多資訊。所有被捕手足個案已有律師跟進。

事實上，經眾籌成立的星火同盟基金，由於其政治敏感性，從成立之初已遭政治打壓，在一個月前，更遭滙豐銀行下逐客令終止其戶口，理由是實際用途與開戶時不符。民主派大律師何旳匡分析，警方旨在經濟封鎖抗爭者，斬斷法律支援，令他們避忌街頭抗爭，擔心其他基金亦會成為目標。與星火同盟同類型的基金還有一個“6.12基金”。

星火在滙豐的戶口被結束後，一度改以另一網址，以“選購物品或自由定價之禮品卡”方式接受市民捐款，強調款項將一如以往用於示威者及其家屬身上，所有工作如常運作，繼續全力支援被捕及被囚示威者，惟此網址近日亦暫停運作。

警方19日在警總高調見傳媒，毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基稱星火同盟牽涉“洗黑錢”活動，拘捕3男1女，凍結7000萬資金，但具體“洗黑錢”證據卻說不出一個所然。據了解，警方兩星期前已針對“家長助養”，以洗黑錢為名調查及拘捕部份捐款的“家長”。被捕4人其中一人是一間空殼公司的王姓股東兼董事、1男1女文員，一人為17歲理大學生。

陳指調查得知，星火過去半年共籌得約8000萬元，用作支援反送中被捕人士，但警方發現大部份款項存入一間空殼公司，部份用作個人投資保險產品，受益人是公司負責人。記者追問涉案的“犯法行為”是什麼，陳未有回應，只稱此案具備洗黑錢罪行的特徵，包括大量現金出入、公司業務和被捕人士收入不相稱等，該空殼公司“基本上沒交過稅”，收入有限，卻購買大額個人投資保險產品是“很不尋常”。

法政彙思成員何旳匡大律師解釋，一般而言，洗黑錢罪是指香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例，指犯案者明知或合理地知道涉案金錢是以從犯罪途徑所得，“例如明知錢是販毒賺來的，再經幾個銀行戶口調動，錢就洗白了”；或是第575章《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，涉案人明知金錢是用作購買武器以進行恐怖活動。

洗黑錢前提是款項是犯罪途徑所得，警方在記者會亦稱知道基金是接受公眾籌款，但就稱收存款的涉案空殼公司以部分資金購買投資保險產品，形容為“不尋常”。何旳匡反駁，“投資有什麼問題？法律上有個概念叫‘信託’，又不是詐騙，香港很多人都用空殼公司炒樓、炒股票，我不明白他說的犯了什麼法。”

何旳匡告訴蘋果日報，根據警方現時公開的資料，“我看不到有什麼是可提出公訴的罪行”，他認為警方應公開更多資料，否則認為行動“都以阻嚇為多”。他指出，過往警方在打擊洗黑錢活動時，一般會成功申請凍結令後方公開行動，以免疑犯轉移資金，而非如是次在仍未申請凍結令期間就公開行動。

星火同盟在過去幾年接受公眾捐款以支援抗爭者，根據其網頁資料顯示，星火主要為被捕人士提供法律援助、緊急醫療援助以及陪同上庭等服務，何旳匡表示，“這完全不是犯法的行為”，他指除非警方提出更多證據，以證實星火以市民捐款從事犯法活動，否則毋須擔心。

對於警方表示現正準備向法庭申請凍結令，何旳匡指，警方在調查案件期間，只要有足夠證據及合理懷疑，便可拘捕及凍結涉案人士的資產，須向法庭臚列證據以具備合理懷疑該資產屬“黑錢”，而涉案人亦有權反對。

本身是律師的立法會議員塗謹申亦指，警方聲稱的所謂可疑之處，根本並非問題，例如指公司涉及大量現金，對於在街頭募捐的機構實屬正常不過，利用沒有業務的空殼公司而非個人戶口處理款項，亦是正當做法。至於投資，他認為信託人在獲得同意下，有權決定使用款項作低風險的投資，“除非你說他私吞款項，騙捐款，否則在其他理事同意下，這樣做都沒問題。”

對於警方將基金牽扯到“洗黑錢”，他直言感到不解，認為憑警方在記者會公布的資料，難免令人覺得是濫捕逼害基金，令抗爭者失去支援，“凍結你的錢，把你拖幾年都拖死啦。”

民權觀察批評“洗黑錢”一詞過於空泛，令人無法判斷警方的指控是否合理，警方更應澄清是次拘捕及凍結資產是否依據打擊恐怖主義的反清洗黑錢及籌募資金的法例，這將有助公眾判斷警方是否合理，以及有否濫用法律打壓公民社會空間。