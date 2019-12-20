錦州銀行前董事長出逃未成突病逝 帶走多少秘密？

錦州銀行前董事長張偉12月19日因病去世的消息引起關注。張偉今年7月曾試圖逃亡美國，上飛機前被攔截；有分析認為，他的病故應該帶走不少秘密。

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今年五月底，遼寧省錦州銀行傳出壞消息：負責該銀行審計的知名會計師事務所安永辭任，引發輿論嘩然，解開了錦州銀行問題的蓋子。

據中央社引述報導，有知情人士透露，錦州銀行問題引發中國政府高層關注，曾指派小組進駐摸底調查。

張偉年僅61歲，他的去世傳因胃癌。公開資料顯示，他於2002年出任錦州銀行董事長，擔任這一職務長達17年。

一名官員告訴經濟觀察網，今年7月，張偉曾試圖在北京首都機場搭機外逃美國，但在起飛前一刻被攔截。

數據顯示，截至6月底，錦州銀行不良貸款餘額近300億元人民幣，較去年底增加110億元，不良貸款率由去年底的4.99%升至6.88%；此外，銀行貸款呈持續劣變走勢，關注類貸款（借款人目前有能力償還貸款本息，但存在可能對償還不利因素的貸款）高達920億元，占貸款總規模近21.6%。

經濟觀察網引述多個獨立消息來源表示，錦州銀行資產遭到侵吞的路徑分別為：大股東透過實際控制的空殼公司或關聯公司向錦州銀行借款，或向其他機構質押錦州銀行資產以獲得借款，及將其他金融機構作為股權質押包裝成理財產品、資管產品，讓錦州銀行買單等。

該銀行帳目斑斑劣跡與主要負責人脫不了關係。多名接近張偉的錦州金融圈人士說，張偉除了把控錦州銀行體系內部人事任免和大額信貸款方向，還介入當地某些政府職能部門人員的任命。

有分析說，張偉長期作為內部人控制錦州銀行，和多家問題民企利益交換，最終能力無法匹配野心，流動性崩塌，不得不在監管介入下引入多家國有背景的金融機構重組，「張偉的突然離世，帶走了多少秘密，恐怕也保住了不少人」。