中國選出2019年漢字: 內“穩”外“難”

中國漢字盤點2019年漢字日前在北京揭曉，其中“國內字”選了“穩”，“國際字”選了“難”。此外，還選出“國內詞”與“國際詞”，及10大新詞語，10大流行語，10大網絡語。

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這個活動由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、人民網、騰訊公司聯合主辦。從網友推薦的數千條字和詞當中挑選，分為“國內字”，“國內詞”,“國際字”，“國際詞”,共4項。

評選的結果是國內字選中“穩”，國內詞選中“我和我的祖國”；國際字選中“難”，國際詞選中“貿易摩擦”。

另外，中國國家資源監測研究中心還從大數據庫篩選出2019年度10大新詞語，10大流行語，10大網絡用語。

2019年10大新詞語：夜經濟、5G元年、極限施壓、止暴制亂、接訴即辦、誇誇群、基層減負年、冰墩墩雪容融、殺豬盤、鄉字號與土字號。

2019年10大流行語：我和我的祖國、金色十年、學習強國、中美經貿磋商、最美//奮鬥者、硬核、垃圾分類、先行示範區、基層減負年、我太南了。

2019年10大網絡用語：不忘初心；道路千萬條，安全第一條；檸檬精；好嗨喲；是個狼人；雨女無瓜；硬核；996；14億護旗手；斷舍離。