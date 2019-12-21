俄中否決聯合國援助敘利亞決議延長方案 蓬佩奧批：手上沾有鮮血

俄羅斯和中國在周五於聯合國安理會採用否決權，阻止了一項對敘利亞跨境人道主義援助延期的決議。對此，美國國務卿蓬佩奧在周六批評稱，“中俄如此決議是意在發表政治聲明，也因而手上沾有鮮血”。

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此次被同為聯合國五常的俄羅斯和中國代表否決的決議，是有關安理會於2014年通過的一項決議內容。該決議允許聯合國通過四個不受敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權控制的跨境點，向該國部分地區運送必要的食品和醫藥物資等。明年1月10日，相關過境運輸授權即將到期，安理會應決定是否延長這一授權。而此次由德國、比利時和科威特提交的原始草案還包括一個附加的跨境點。但是俄羅斯和中國提交的替代草案中只包含兩個跨境點。同時中俄兩國拒絕採納由土耳其和伊拉克提出的通過3個跨境點，向敘利亞民眾提供人道援助的折衷建議。投票中，其他13個安理會成員國則一致贊同繼續為敘利亞提供援助。而這也是自2011年敘利亞爆發內戰迄今，俄羅斯第14次否決安理會針對敘利亞的決議案，而且這是過去4個月俄方第2次在處理人道局勢時動用否決權。

報道顯示，鑒於安理會成員的分歧，聯合國表示的明確立場是希望維持所有四個過境援助運輸點。對此，聯合國負責人道主義事務的助理秘書長穆勒（Urula Mueller）12月20日在安理會會議上呼籲各方及時更新過境運輸的授權，確保繼續向敘利亞民眾提供拯救生命的援助。她說， “如果沒有跨境援助行動，我們將立即看到支持數百萬平民的援助不得不終止。這將導致饑餓和疾病的迅速增加，導致在近九年的衝突中遭受了無法形容的悲劇的脆弱人群的死亡、痛苦和進一步流離失所，包括跨境遷移。”但對於中方的這一決定，中國外交部發言人耿爽在周五的記者會上提出，中國常駐聯合國代表張軍大使已在安理會解釋性發言中全面闡述了中方立場。

耿爽說，跨境人道救援機制是在特定形勢下採取的特殊救援方式，應充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整，充分尊重敘利亞政府意見，並結合地面形勢發展進行評估和調整。他稱，遺憾的是，最終案文不符合上述精神，中方存在嚴重困難。提案國在各方仍有嚴重分歧的情況下強行推動表決，無助於維護安理會的團結和權威，也無助於改善敘利亞人道局勢。因此，中方對草案投了反對票。耿爽並強調，我還要指出的是，中方堅決拒絕個別國家對中國的無端指責。中國根據事情本身的是非曲直，並從敘利亞人民根本利益出發，決定自身投票立場。有些國家的錯誤行動導致了敘利亞人民的苦難，這些國家才應該認真反思自身言行。

同樣就這一安理會決議結果，蓬佩奧最新通過推特發文寫道，“俄羅斯和中國是唯一阻攔更新敘利亞跨境人道主義援助，安理會第2449項決議的國家。通過這些跨境通道，國際社會已經向敘利亞提供了300億美元的援助，阻止這一援助是可恥的”。他還在相關聲明中重申，“俄聯邦和中國在昨日對安理會有關允許向數百萬敘利亞人提供人道援助決議作出的否決是可恥的”。蓬佩奧稱，“對於通過反對這一決議從而發表政治聲明的中俄來說，你們手上沾有鮮血”。他並稱，“美國會繼續幫助那些沉默的、饑寒和背井離鄉的（人），及失去父母的孤兒，讓他們無論在哪裡生活都能收到生存必要的人道援助。”路透社的相關報道則指出，儘管此前通過的相關跨境援助決議將在明年1月10日到期，目前安理會各方看似仍有時間作出協商和妥協，但一些外交官員表示，在目前這種情況下可能性看來不大。