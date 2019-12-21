國台辦原副主任王在希：最終決定兩岸關係走向的是大陸

中國國務院台灣事務辦公室原副主任王在希，在周六齣席由《環球時報》舉行的2020年年會議題，二"兩岸大勢：2020統一關鍵節點？"環節中發言表示，台灣明年的選舉是台灣選舉史上少有的一次，特別複雜、鬥爭特別激烈、變化特別無常。他並稱，沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最終決定兩岸關係走向的是大陸。

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《環球時報》主辦的這一論壇活動得到了除王在希外、包括華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷，中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援等人的參與。王在希在會上發言提出，他個人的看法是，我們沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最終決定兩岸關係走向的是大陸。連台灣民進黨的人士的研究分析報告也認為，兩岸關係的主導權在大陸。他並稱，所以什麼時候解決台灣問題，用什麼方式來統一，關鍵取決於我們的實力、我們的決心以及各項準備工作是否到位。王在希稱，從宏觀來講，國民黨選勝了，兩岸關係會緩和，但是統一的時間更長。民進黨繼續執政，兩岸關係會緊張，但有可能加速統一的進程。

王在希認為，現在民進黨配合美國的對華遏制戰略，支持"港獨分子"鬧事，不斷給大陸製造麻煩，這樣最終將迫使大陸不得不下決心實現祖國統一，解決台灣問題。 歷史證明，隨着中國的發展強大，統一是歷史的必然。他說，"我有兩個相信是絕對不可能改變的，第一台灣作為中國領土一部分的地位，不可能改變。第二，兩岸走向統一的大趨勢絕對不可能改變。中國發展到今天，台灣獨立已經沒有任何可能。"他指出，我認為未來的五年應該是解決台灣問題的一個關鍵時刻。不管是和平統一，還是迫不得已，採取非和平的方式，我們不要忘記幾十年來中央一直強調的一個方針，解決台灣問題，寄希望於台灣民眾。

王在希說，無論是和統、“武統”，過去存在的一個教訓就是在台灣沒有抓住民心。而對於台灣的民心可以爭取得過來嗎的問題，王在希認為爭取不過來也要爭取，他說，爭取民心做群眾工作本來是我們的“看家本領”，為什麼在台灣同胞面前失靈了？在任何情況下我們一定要繼續把爭取台灣同胞的認同、理解作為我們對台工作的重要內容，與衡量我們對台工作的標準。同樣在論壇中參與討論的原南京軍區副司令、中將王洪光的態度則十分強烈。他發言提出對2020年有幾個判斷，“第一個判斷是，‘台獨勢力’已經在島內佔了多數，這個趨勢不可逆轉；第二個判斷是，大陸民眾與台灣民眾在統獨問題上的意見背向而行，漸行漸遠；第三個判斷是，時不我待，再有5-10年，解放台灣、統一台灣的時候，將是兩岸不可承受之重。”

王洪光稱，“蔡英文講動員年輕人‘芒果乾’（亡國感的諧音），就是這些年輕人已經把台灣作為國家來對待，且這個趨勢越來越快、越來越急。”值得一提的是，蔡英文本人當天在台北參加拉票活動，並與年輕人互動時提醒選民稱，“如果我們這一代人沒有守住台灣，未來上街的很可能就是我們的孩子。” 她說，因為看到香港的年輕人為了爭取民主自由，國中生、高中生都上街頭，台灣的孩子會長大，（立委候選人）林昶佐的女兒、洪慈庸的女兒也會長大，並稱，“如果我們這一代人沒有守住台灣，未來上街的很可能就是我們的孩子。”

事實上，台灣所謂的國家定義也是此次大選辯論中，國民和民進兩黨候選人交鋒的主要話題之一。在周三舉行的總統候選人政見發表會上，國民黨候選人韓國瑜質問蔡英文到底她的國家立場是什麼，到底認不認同中華民國，對此蔡本人回應稱，自己不就是中華民國總統嗎，這屆政府不就是在跟着中華民國憲政體制在運作嗎。她還提出了作總統應有的素質，指出了本屆民進黨政府的具體成績。