團體研擬“黑名單”提供美國參考制裁包括林鄭何君堯

美國總統特朗普上月簽署《香港人權與民主法案》之後，該法正式生效並賦予美國總統權力，可制裁侵蝕香港自治及法治的人士。根據立場新聞報導，連登網站的“我要攬炒”團隊及香港大專學界國際事務代表團（Hong Kong IAD），20日上載逾百頁的制裁名單報告，報告建議制裁名單包括多名香港高官、警隊高層、選舉主任及建制派人士，及詳細列出各人被指侵犯人權之舉。其中特首林鄭月娥、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊、前任及現任警務處處長盧偉聰及鄧炳強，全部榜上有名。

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我要攬炒”團隊在帖文中指，製作團隊在過去一個月，已將制裁報告草稿交付美、英、加、台等國，其中包括有國會議員接收；報告之後可能會印製實體版，“送去世界各地，為國際遊說開路！”

這份逾百頁報告中，羅列逾 140 名香港高官，警隊高層、選舉主任及建制派人士，並詳細列出各人資料，及他們被指侵犯香港人權及民主之舉。其中就特首林鄭月娥，報告指她在任內多次違反基本法、《中英聯合聲明》及《公民與政治權利國際公約》規定，例如取消議員資格、打壓和平集會、推動高鐵“一地兩檢”強推逃犯條例修訂，及動用緊急法訂立反蒙面規例等。

至於保安局局長李家超，報告則指他屢次為警隊鎮壓示威者撐腰、容忍警員隱藏身份、又為新疆集中營、 831 太子站警員趕走記者等事件背書。

報告亦點名建制派立法會議員何君堯，指他多次在公開場合發錶針對性小眾、香港民主派人士的仇恨言論，並煽動針對獨派、及港大法律系教授戴耀廷等人的暴力行為。報告又指，何君堯被拍得在 7.21 元朗無差別襲擊事件前後，與白衣黑社會人士握手，疑與襲擊事件有關。

此外，曾在各級選舉中取消候選人資格的選舉主任袁嘉諾、何麗嫦；中聯辦主任王志民、港澳辦主任張曉明、全國政協副主席梁振英，全數建制派立法會議員等人均“榜上有名”。

學運領袖黃之鋒亦同時擬定一份黑名單供美方參考，據稱包括全港九新界十八區的選舉主任的名單，指他們參與取消候選人資格，侵蝕人權法。