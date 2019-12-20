意大利內閣秘書長：不能無視議會就禁華為、中興提供5G網絡建議

自羅馬方面消息，針對日前意大利議會國家安全委員會（Copasir）提出，當局應考慮禁止中國電訊公司華為和中興通訊參與該國5G網絡發展的建議，意大利政府內閣秘書長弗拉卡羅(Riccardo Fraccaro)最新回應稱，意政府不能無視來自該委員會的相關觀點。

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據路透社報道顯示，意大利議會國家安全委員會周四表示，羅馬政府應該考慮阻止華為和中興參與意大利的5G網絡開發。據悉，該委員會提出的意見被納入在12月12日提交給議會的一份文件中。而這一委員會的意見則對意大利政府的決策不具約束力。但該委員會還是呼籲意政府採取更多措施，保護該國國內的5G網絡免受中興和華為等“與外國政府有關係的公司影響”。

意大利議會國家安全委員會稱，“委員會不得不認為，對中國企業參與5G網絡基礎設施的安裝、配置和維護的擔憂在很大程度上是有根據的。”近一段時間以來，美國政府遊說意大利等歐盟國家避開採納華為5G設備並且仔細檢視中興，稱這兩家供應商可能構成安全風險。但華為與中興對這一指控已予以堅決否認。

華為在相關聲明中強調，該公司對與所有意大利政府實體合作、並提供一切所需的保障以幫助運營商快速鋪設5G網絡持開放態度。華為還再次駁斥了有關其設備可能構成安全風險的說法，並稱該公司是純私人公司，其意大利分公司也遵守意大利當地的法律。同樣就這一事件，有着五星運動背景的弗拉卡羅最新告訴記者稱，“意大利政府不可能無視議會國家安全委員會，就5G技術在有關國家安全層面風險問題所持有的觀點。”