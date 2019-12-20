朝鮮“聖誕大禮”將至 美最高軍職官員：已準備好任何可能

針對近日朝鮮官員多次提出，隨着年底與美國談判期限的逼近，美國希望得到什麼“聖誕禮物”，取決於美方決斷的言論，美國最高軍職官員、參謀長聯誼會主席馬克⋅米利（Mark Milley）最新表示，已準備好為應對朝鮮會採取的任何動作接招。

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朝鮮常駐聯合國代表金星（Kim Song）12月7日在一份聲明中稱，美方尋求的持續與實質性的對話“就是為了滿足國內政治議程的‘拖延伎倆’”，並指，“我們現在不需要與美國進行長時間的談判，去核（議題）已經從談判桌上移除”。而朝鮮外務省也在12月13日不忘重提與美國就半島無核化及去制裁談判提出的年底大限，並稱華盛頓的具體決策會決定到時，朝方會拿到什麼樣的“聖誕禮物”。自華盛頓方面消息，美國國防部長埃斯珀就對朝關係在周五表示，他對美方能與朝方重啟外交努力，及繼續走外交道路（處理分歧）保持希望。不過在提出對美國外交人員支持的同時，他也不忘強調稱，“必須保證我們的軍方處於高度準備狀態，隨時準備參加戰鬥並取得勝利，哪怕是今晚（就發生）”。埃斯珀並稱，“我對此懷有信心”。

同樣在當天，美國參謀長聯席會議主席米利也告訴記者稱，已經為所有可能出現的狀況作好準備，但拒絕透露具體內容。此外，他還強調美日韓同盟堅如磐石，並稱已經準備好捍衛三國的利益。有分析人士指出，一旦美朝對話限期屆滿，朝鮮可能會再次試射洲際彈道導彈，如若至此，這將標誌着美朝以談判結束朝方核計畫的希望幻滅，令兩國重回對抗之路。而這或許就是朝方此前曾威脅華盛頓應展示善意，否則將採取一條“新道路”的部分內容。此外，美國朝鮮問題特使斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）還在周五會見了中國副外長樂玉成。據悉，這是比根此次對華為期兩天的訪問中，會見級別第二高的中國官員。據來自中國外交部的聲明顯示，會議期間，雙方就朝鮮半島問題交換了意見。