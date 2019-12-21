特朗普簽國防授權法防中國干涉台灣大選 台北感謝 北京痛批

美國總統特朗普12月20日在安德魯基地簽署了美國2020年度國防授權法（NDAA）。該法首次關注中國干預台灣大選，要求美國國家情報總監在台灣大選後45天提交報告。台北當局表示感謝。北京當局痛批干涉內政。

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特朗普昨天赴佛羅里達州前簽署了2020國防授權法。該法為美軍年度開支提供7380億美元。這份國防授權法之前分別在美國參眾兩院通過，特朗普總統20日簽署後正式生效。

據中央社報道，台灣總統府今天表示，感謝美方對台灣國家安全的重視與支持，台灣將持續和美國行政部門討論，強化台美間的安全合作，共同為促進區域的安全與和平穩定努力。

台灣總統府發言人黃重諺表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，感謝特朗普總統與美國國會對台灣國防安全的重視與支持。

美國2020財年國防授權法確定建立太空軍、重視與中俄的競爭，關涉台灣的部分，包括網路安全合作、《台灣關係法》審查，增進美台國防關係。

在網路安全方面，要求美國國家情報總監在2020年台灣大選後的45天內，向國會相關委員會針對「中國干預、破壞選舉而進行的行動，及美國為阻止此類行動所做的努力」提交報告，並要求美國國防部長在法案生效後180天內，向國會軍委會提交報告，內容包括：跨部會的美台工作小組，協調因應新興網路安全議題的可行性；討論美國國防部與台灣進行網路安全活動的現行與未來計畫；討論網路安全建立、執行或實施協議所遇到的障礙。

北京痛批特朗普簽署的國防授權法干涉中國內政。中國全國人大外事委員會發言人尤文澤譴責“美方無視中方多次表明的嚴正立場，在這個法案中塞入涉台、涉港、涉疆等多項涉華消極條款，這些條款罔顧事實、充滿偏見，粗暴干涉中國內政。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

尤文澤強調：該法案涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。

根據特朗普已簽署的國防授權法，美國將致力支持台灣的軍事能力。這項法案也呼籲支持香港的反送中示威者，並要求美國國家情報總監（DNI）向國會相關委員會提交關於新疆少數民族維吾爾族人待遇的報告。

尤文澤痛批：美方打着所謂民主、人權的幌子干涉他國內政的圖謀決不會得逞。他宣稱，涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和去極端化問題。