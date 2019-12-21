美防長：要收縮軍力集中應對中俄挑戰

美國國防部長馬克·埃斯珀就2020財年國防授權法案和撥款表示：國會立法行動為美軍有效應對中國（共）與俄羅斯的大國競爭邁出了巨大的一步。美軍將繼續集中精力應對中共和俄羅斯的安全挑戰，不會因包括中東等其他地區局勢而分散注意力。

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美國國會兩院分別在上周和本周通過了2020財年國防授權法案。特朗普總統周五簽署法案，使其正式成為法律。美國國防部長馬克·埃斯珀和參謀長聯席會議主席馬克·米利同一天對媒體表示：感謝國會通過了2020財年國防授權法案和撥款，包括為國防部提供7380億美元經費，這個預算比2019財年多出220億美元。

據美國之音報道：美國國防部長埃斯珀說，美軍在中東等地區的反恐行動不會影響對印太地區的聚焦。“我們有一項國家國防戰略，闡明我們正處在一個大國競爭的時代，我們的主要挑戰是中國（共）和俄羅斯。所以，我的目標是如何減少我們在世界其他地區的軍力部署，包括敘利亞和阿富汗，召回我們的部隊並重新訓練他們、給他們新的裝備，或者將他們轉移到印太地區。這就是我的主要目標。”

埃斯珀說，國會這個星期的立法行動為美軍有效應對中國（共）與俄羅斯的大國競爭邁出了巨大的一步。而自從擔任國防部長以來的短短幾個月，他已經兩度前往印太地區訪問，印太地區是美軍的主要行動區域。

2020財年國防授權法包括授權美軍設立第六個軍種 美國太空軍。國防部高級官員們說，美國的太空能力依然是世上最強，但未來的發展軌跡正出現令人憂慮的變化。跟俄羅斯相比，中國（共）對美國來說更是一個力量接近的威脅，美國需要更強的力量應對中國（共）的太空能力。

美中兩軍關係目前依然處於低谷，中國單方面取消了原定今年進行的多項美中軍事交流活動，還拒絕美國軍艦停靠香港。

今年12月10日，美國國務卿和總統在華盛頓先後與到訪的俄羅斯外交部長拉夫羅夫舉行會談。俄羅斯同意美國提出的讓中國參加軍控談判的設想。蓬佩奧則表示：“許多武器系統都會造成戰略上的不穩定，所以我們認為不僅要讓中國參加軍控對話，還需要把中國手中所有會造成戰略不穩定的“權力手段”都納入到《新削減戰略武器條約》，《中導條約》以及幾十年前就已經簽署過的全部協議當中。這就是美國的目標，也是美俄兩國的目標。我們一定要做到！”

有分析指出：俄羅斯向美國示好之舉讓花了大價錢從其購買大量石油，並意圖借其力量共同抗美的中南海高層的心中五味雜陳。今年6月，習近平訪問莫斯科時，雙方簽署兩個聲明及30多份合作協議，將中俄從“戰略夥伴關係”提升為“新時代全面戰略協作夥伴關係”，兩人還互稱“最好的知心朋友”、“親密的朋友”。