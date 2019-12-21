習近平等全場拍手“歌唱祖國”唯獨林鄭丈夫林兆波雙手下垂默站

香港特首林鄭月娥的丈夫林兆波博士似乎對政治極度冷淡，在澳門最近舉行的回歸慶典上，對政治的厭惡還似乎表露無遺。澳門19日晚舉行回歸文藝晚會，中國主席習近平和港澳領導層官員一起拍掌高歌《歌唱祖國》時，唯獨香港特首林鄭月娥的丈夫林兆波博士雙手下垂、嘴巴也沒有動作，堅持拒絕“參與”合唱。有關視頻https://twitter.com/i/status/1207863975645454337在網上瘋傳，林博士獲得網民激贊，形容他是“出污泥而不染”，也有人點贊他“與暴力割席”。香港特首辦對傳媒查詢為何特首先生沒有跟大隊唱歌拍手，但至今未獲回覆。

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澳門回歸20周年慶典，在習近平20日主持新一屆澳門政府領導班子宣誓就職儀式之後，結束了澳門三天的行程。然而，澳門回歸最有看點的，卻是前晚舉行的文藝晚會的一個節目之外的環節。當時所有嘉賓包括習近平一起站立高唱《歌唱祖國》，一邊唱一邊打拍子，可是站在特首林鄭月娥身旁的丈夫林兆波卻沒有跟大隊拍手唱歌。林兆波只是雙手放前、嘴唇微張、不動如山，眾人皆唱他默站。

根據澳門親北京的傳媒澳門日報上載的視頻，現場奏起愛國歌曲《歌唱祖國》時，包括習近平等人個個跟着拍子一邊拍手一邊高歌，紛紛大展歌喉獻藝，站在最前排的林鄭月娥當然不敢怠慢，也跟着大隊拍掌高歌，但站在她身旁的丈夫林兆波卻仿似處身另一世界，對現場熱鬧的氣氛完全無動於衷，只是呆立默站，他身旁的妻子再如何的大聲唱歌大力拍掌，似乎對他完全沒有影響。

官媒人民日報發放的視頻所見，所有嘉賓引吭高歌，還拍手打拍子，人人動作、口形也一樣，人民日報的面書上載該段短片指：“祝福祖國！祝福澳門！習近平在澳門文藝演出現場，同全場一起高唱《歌唱祖國》。”但事實上並非全場高唱，因為林兆波並沒有這樣做。

本身是一個數學家的林兆波此舉卻博得網民激贊，有網民說：“雖然他的妻子是林鄭月娥，但我仍然尊重他。”