自民黨要求取消德國對華髮展援助

長期以來，中國一直被認為是世界的工廠，但中國早已從政治、經濟和技術角度瞄準了世界巔峰。德國仍然向中國發放發展援助，這成為德國在野黨自民黨的眼中釘。

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自民黨向聯邦議院申請，要求政府取消對中國的發展援助。經濟合作和發展委員會裡的自民黨要員奧拉夫貝克（Olaf in der Beek）向《法蘭克福彙報》表示：“誰也不明白，為什麼中國繼續獲得政府優惠貸款，就因為它還被官方認為是發展中國家，但與此同時，它已成為最大的發展援助發放國。”

根據自民黨的申請報告，2017年，德國對華髮展援助總額約為6.28億歐元。據說其中包括聯邦政府為中國學生提供的2.08億歐元資金和財政發展援助3.61億歐元。

自2013年以來，德國一直向中國提供廉價的政府貸款，以用於在經濟領域進行職業培訓，例如汽車工程，電氣工程，電信和醫藥。

貝克在《法蘭克福彙報》上批評說：“通過這種方式，我們向中方提供“德國製造”的知識，以實現中國在全球高科技領域的領先地位。這是在搬起石頭砸自己的腳。”

這位自民黨籍國會議員還說，中國仍被世界貿易組織（WTO）歸類為發展中國家，同時又將自己定位為全球經濟強國，這是一個“笑話”。

自民黨呼籲聯邦政府對與中國的發展合作進行全面審核。該黨認為，德國信貸機構不應再給予中國國有企業優惠貸款。另一方面，自民黨希望與中國更加緊密地合作，以減少全球二氧化碳排放量和促進環境保護。