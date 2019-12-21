路透:中共中紀委是逃犯條例幕後推手

中國主席習近平在澳門接見林鄭月娥率領的代表團，這是兩人1個多月來的第三次見面

中央社消息，香港政府修訂逃犯條例引爆“反送中”運動。經路透社調查，中共中紀委才是修訂逃犯條例的真正推手，而非香港特首林鄭月娥所宣稱的是港府主動、自發去做；甚至林鄭後來想撤回時，還一度遭中共高層拒絕。

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香港蘋果日報引述路透調查、訪問北京知情官員指出，中共中央紀律檢查委員會是香港“逃犯條例”修訂的真正推手，而中共中紀委最初的目標，是被稱為中共權貴白手套、明天系創辦人肖建華。

報導引述兩名北京知情官員指，2017年1月27日中共總書記習近平的反貪行動觸及香港，因為中共中紀委調查目標、億萬富翁肖建華就在香港。

肖建華當天早上在四季酒店被人蒙頭、用輪椅運走，不少港人都認為這起綁架是中國特工所為，要送肖回中國調查。

兩名中國官員表示，中共中紀委同年開始向負責香港事務的中國官員，提出引渡安排的迫切需要，中共中紀委希望有一種比在香港綁架中國逃犯，更不具政治破壞力的方法。

報導又提到，2013年港商潘維曦夫婦因涉行賄被強行擄返廣州禁錮及判監、銅鑼灣書店創辦人林榮基與書店股東及員工共5人“被失蹤”等同類事件發生後，港府官員2016年5月曾與北京討論正式的引渡程序，但因北京不願在人權與法律方面作出保障，雙方未達成任何引渡協議。

一名中國高級官員指，引渡法將對中國有利，消除在香港綁架或其他法外爭議行為的必要。陳同佳事件為中港引渡提供一個新契機，負責香港事務的中共官員向港府表達了通過引渡安排的需要。林鄭月娥後來見反對聲音太大，提出收回修例決定時，也一度被中共高層拒絕。

報導又稱，北京早在20年前就想推動落實“逃犯條例”，明確顯示中國想將自己的一套法律，延伸到香港獨立法律體系。