馬雲：2019很不容易 一天內接到5個借錢電話

中國商業巨頭阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲在周六齣席2019年世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會並發表致辭。他在講話中對於日前發生的“指揮風波”加以回應，並直言2019年很不容易，而在年底時，更是有很多朋友向他借錢。

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日前，一段錄製於12月8日中國企業傢俱樂部周年音樂會現場的視頻流傳網絡。視頻中，馬雲指揮中國愛樂樂團演奏《拉德茨基進行曲》，他還邀請在場觀眾跟着音樂節奏鼓掌互動，氣氛相當熱烈。但在視頻傳出後，很快有網友表示，樂團演奏和馬雲地指揮似乎不在一個點上。但也有人指出，起初馬雲似乎只是想在登台後與觀眾打個招呼，不過現場指揮，知名指揮家余隆主動把指揮棒遞給馬雲，馬雲也當仁不讓“登台獻藝”。這個小插曲也得到了多家媒體的報道和網民的議論。就這一事件，馬雲在年會致辭發言中回應稱，並沒有準備這次發言，並稱就像前不久，他也是在毫無準備的情況下，被邀上台了做了一次交響樂團的指揮。

馬雲說，“我去做指揮，別人就說我是有錢就能為所欲為。”台下聽眾以笑聲回應後，他並接著說：“其實商人都明白，真正的企業家，我們把錢當作資源，把別人對我們的信任看得最為珍貴。這個世界最難做的就是建立信任，最脆弱的也是信任。你做了很多事情，才能建立起一點點信任，但是，你只要做了一點壞事，可能信任就會失去。” 他並繼續說，主要講三句話，三個意思。第一，祝賀均金會長的完美工作。馬雲稱，第二，2019年很不容易，但是我們做企業的知道，每一年都不容易。2019年的最不容易的是，以往可能部分人不容易，2019年可能大部分企業不容易。他談到，“年底了，昨天收到很多朋友借錢的電話，一天內五個電話，過去一個禮拜要賣樓的朋友大概有十個，確實不容易。也許這只是不容易的開始，大家都不容易，也就好辦。”

馬雲認為，所有人都明白，浙商過不去，其他商人肯定也過不去。世界在進入巨大的變化之中，中國經濟也在面臨巨大的調整，我們只有改變自己，才能適應這個調整，他相信這是機會的開始。他並提出，只有不斷學習的人才有未來，為未來解決問題的企業才有希望。另有消息顯示，馬雲在周五舉行的第四屆楚商大會上，被受聘為湖北省政府經濟顧問一職。