中國一月之內四起煤礦事故36人死亡

近1個月以來，中國四省：山西、山東、四川、貴州接連發生2起重大煤礦生產安全事故和2起重大涉險事故，共致36人死亡。

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按時間順序，這四起煤礦事故分別為：

11月18日，山西平遙峰岩煤焦集團二畝溝煤業有限公司違規開採，引發瓦斯爆炸，造成15人遇難、9人受傷。

11月19日，山東能源集團梁寶寺煤礦掘進工作面11人被困，經36小時救援，被困礦工全部脫險。

12月14日，四川省川煤集團芙蓉集團公司杉木樹煤礦礦區發生透水事故，造成5死、13人受困，經84小時救援，被困礦工全部脫險。

12月17日，貴州省黔西南州安龍縣廣隆煤礦綜掘工作面發生煤與瓦斯事故，造成16人死亡。

中國官方表示，以上4起事故暴露部分煤礦企業責任不落實，其中兩起事故與煤礦企業和承包業者無視法律和礦工生命、瞞報遲報有關。山東梁寶寺煤礦和貴州廣隆煤礦發生事故後，均未在規定時間內上報。

中國國家煤監局認為，上述事故暴露出部分煤礦企業存在主體責任不落實等問題。一些煤礦片面追求經濟利益，為了趕進度、搶產量，超能力、超強度冒險生產，井下違規布置多頭面作業。一些地方對不具備安全生產條件、生產能力落後的小煤礦態度曖昧，踩着政策底線搞低水準技改擴能重複建設，實際上就是為了避免被淘汰關閉。

中國國家煤監局要求嚴肅事故調查處理，堅持“一案三查”，既查企業主體責任，也查部門監管責任和地方黨政領導責任，對涉嫌犯罪的人員，要堅決依法移交司法機關處理。