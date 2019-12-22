中國官方發布政策文件要力挺民營企業

新華社在周日公布了由中共中央、國務院印發的《關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》（以下簡稱《意見》）。這一文件被指是中國官方就民營企業改革發展領域的首個中央文件，《意見》勾畫了民企發展的市場環境、政策環境、法治環境，鼓勵民企改革創新、守法遵規，促進親清政商關係的形成。

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報道指出，此次公布的《意見》共分8大項、28條，提及上述內容。文件提到，中國改革開放40多年來，民營企業“發揮了不可替代的作用”。民營經濟已經成為中國公有製為主體、多種所有制經濟共同發展的“重要組成部分”。據了解，當前，民營經濟貢獻了中國50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量，成為創業就業的主要領域、技術創新的重要主體、國家稅收的重要來源，推動經濟社會發展的重要力量。但面對近期中國內外環境的複雜變化，民營經濟發展也面臨著一定的困難和問題。今年1 11月，中國民間固定資產投資增長4.5%，增速較去年同期下降4.2個百分點；私營規模以上工業企業利潤同比增長5.3%，增速較去年同期下降4個百分點。

對此， 中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，“在此背景下，如何進一步激發民營企業活力和創造力，破解民營經濟規模小、發展粗放、國際競爭力不強等突出矛盾，是一項重大課題。”就相關問題，《意見》在前言中寫道，為進一步激發民營企業活力和創造力，充分發揮重要作用，遂訂定這項《意見》。《意見》的8大項分別為：總體要求、優化公平競爭的市場環境、完善精準有效的政策環境、健全平等保護的法治環境、鼓勵引導民營企業改革創新、促進民營企業規範健康發展、構建親清政商關係、組織保障。

《意見》指出，要“保護民營企業和企業家合法財產”，嚴格按照法定程序取取查封、扣押、凍結等措施，依法嚴格區分違法所得、其他涉案財產與合法財產，嚴格區分企業法人財產與股東個人財產，嚴格區分涉案人員個人財產與家庭成員財產。《意見》還提到，要確實“落實更大規模減稅降費”，實施好降低增值稅稅率、擴大享受稅收優惠小微企業範圍、加大研發費用加計扣除力度、降低社保費率等政策，“實質性降低企業負擔”。《意見》稱，要落實涉企收費清單制度，清理違規涉企收費、攤派事項和各類評比達標活動，加大力度清理整治“第三方截留減稅降費紅利”等行為，進一步暢通減稅降費政策機制，“確實降低民營企業成本費用”。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍介紹稱，《意見》大部分談的是民營企業的營商環境，包括政府、法律、稅收、准入、金融，強調平等，很有積極意義。他說，對於民企來說，改善營商環境是重中之重。而在企業領導層方面，騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰也表示，《意見》對市場、金融、司法等部門的治理工作提出了明確要求，感受到這些政策舉措的精準務實。他說，“《意見》為民企健康發展提供了寬鬆安定的環境，是民營企業克服暫時困難、加速邁向高質量發展的強大助力。”

就這一文件的出台，據第一財經報道，一名來自國家發改委的有關負責人提出，“《意見》提出不斷完善工作體系，健全政策落實機制，強化示範引領，營造良好協洽的社會氛圍。”該負責人稱，“我們會加強對文件落實情況的跟蹤問效，對政策落實效果實時評估，在不斷研究新情況、總結新經驗、解決新問題的過程中深化改革，讓有含金量的措施實實在在地見到效果，發揮作用，增強民營企業真實獲得感。”