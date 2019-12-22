中國寒冬強推煤改氣 村民用不起 煤爐被搶被封水泥

中國北方進入嚴冬之際，當局繼續推行“煤改氣”。一些農家表示他們根本承受不了昂貴燃氣工程和燃氣費用，只好繼續使用煤炭爐竈取暖燒飯。結果他們的爐竈被檢查人員強行拉走或封上水泥。

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據推特@dongline21日貼出標註新京報的視頻顯示，山西臨汾政府出台“燃煤污染防治規定”，禁止在禁媒區使用煤炭。當地有村民爆料，燃氣價錢太貴，老百姓根本承受不起。無奈當局用強，多戶人家的爐竈被搶走，還有人家的鍋爐被村委會用水泥封死。

據當地村民張勝緣介紹，煤改氣工程，每家基本要花“萬八千”元人民幣。鄰村挖溝槽在村民家門前留個口，要兩千塊錢入戶費。村民安裝燃氣壁掛爐，連補貼帶爐子，價格要七八千元，“老百姓根本承受不了這個價格”。

另外，“燃氣價錢也太厲害”，大家反映用不起。村民張勝緣的女婿介紹，要是家裡燒暖和的話，一個月燃氣費要兩千元，一天就要七八十塊錢。“那肯定是支付不起”。

當地政府對村民採取強制措施。據該村民說，三五天前到現在，天天查。老百姓十戶人家有九戶不敢開門，都害怕進來把爐子拉走。...來5個人，大隊的，胳膊上帶環保臂章，特警開着車在村裡轉，晚上無人飛機不停點。...拉走人家鍋爐，沒法子，村長跟着。實在不行就把你抓走，扣走。鄉裡面就是強制的。